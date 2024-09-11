Решение разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России уже принято и его пытаются «формализовать» через СМИ, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент в СМИ просто ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — приводит слова представителя Кремля телеграм-канал радиостанции «Маяк».

Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать ожидания западных изданий, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время начавшегося 11 сентября визита в Киев может разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS для дальних ударов вглубь России.

Он отметил, что при этом «продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств».

«Не думаем, что это получается. Вовлеченность США, европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой, непосредственный характер, и каждый новый шаг повышает степень этой вовлеченности, хотя повышать-то уже некуда — все налицо», — заявил Песков.

Ответ России в случае таких ударов «будет соответствующим», сказал пресс-секретарь президента и добавил, что сама военная операция на Украине «является ответом».

«Понимаете, не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом. И каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется в Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции», — заключил Песков.

Заявления о дальних ударах перед визитом в Киев

Энтони Блинкен сообщил в интервью британскому телеканалу Sky News 10 сентября, что президент США Джо Байден «не исключает» того, что Украина получит разрешение на удары вглубь российской территории. Сам Байден заявил журналистам в тот же день, что его администрация «сейчас прорабатывает вопрос» о том, чтобы снять ограничения на применение Украиной западного дальнобойного оружия.

Тогда же парламентский репортер издания Axios Джулигрейс Бруфке передала в соцсети X слова главы комитета Палаты представителей Майкла Маккола, что он говорил с Блинкеном, который едет с главой британского МИД Дэвидом Лэмми в Киев, чтобы «фактически, сказать, что им позволят [наносить удары по России с помощью ATACMS]».

По данным американского Института изучения войны (ISW), в случае снятия ограничений на удары ракетами ATACMS вглубь России, в зоне риска окажутся Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, и Калужская области. Кроме того, под удар могут попасть 245 российских военных объектов, включая 16 аэродромов.

Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют». Глава российского МИД Сергей Лавров счел «шантажом» и «игрой с огнем» споры о применении британских ракет Storm Shadow для ударов по Москве и Санкт-Петербургу.