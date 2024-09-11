Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в среду, 11 сентября, прибыли на Украину с совместным визитом, пишет Associated Press (AP). Визит проходит на фоне сообщений о том, что США готовы снять запрет для ВСУ на удары западным дальнобойным оружием по территории России.

«Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар напряженного осеннего сезона боевых действий», — заявил Блинкен во вторник на пресс-конференции в Лондоне (цитата по Reuters).

В официальном сообщении Госдепартамента уточнялось, что Блинкен и Лэмми встретятся на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским и правительственными чиновниками для обсуждения дальнейшей поддержки Киева, а также путей «обеспечения процветания Украины в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе».

Журналистка американского издания Axios Джулигрейс Бруфке в соцсети X сообщила, что, по словам председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, Блинкен и Лэмми намерены в Киеве объявить о снятии ограничений на удары ВСУ по России дальнобойными ракетами ATACMS.

«Я говорил с Блинкеном два дня назад, он поедет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать, что они позволят им [наносить удары по России ракетами ATACMS]», — привела журналистка слова Маккола.

США — об ограничениях на применение своего оружия

Киев уже неоднократно просил США разрешить наносить удары по военным объектам на территории России дальнобойным западным оружием, однако Вашингтон до сих пор не давал на это согласия. В частности, 7 сентября газета The Washington Post отмечала, что американская сторона вновь не поддержала призывы Киева, на этот раз озвученные Зеленским на заседании контактной группы на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии.

Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что США разделяют испытываемое Украиной «ощущение срочности» на поле боя, но не считают, что разрешение наносить глубокие удары по территории России с использованием западного оружия станет переломным моментом конфликта.

Кроме того, он указывал на собственные компоненты Киева, в том числе беспилотники, которые способны поражать цели на российской территории, недоступные для ракет ATACMS и поставляемых Великобританией Storm Shadow.

Тем не менее президент Джо Байден 10 сентября заявил, что в Белом доме прорабатывается вопрос о том, будут ли США снимать ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия по территории России. «[Мы] работаем над этим сейчас», — сказал Байден.

Что говорят в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября допустил, что решение разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России уже принято, а через СМИ его пытаются «формализовать». В то же время «продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств», отметил он.

Песков добавил, что ответ России в случае таких ударов «будет соответствующим». По его словам, сама военная операция на Украине «является ответом».

«Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом и потом вменяется в Украине, является лишним подтверждением оправданности, необходимости и безальтернативности специальной военной операции», — заявил Песков.

Президент Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют».