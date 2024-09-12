На встрече президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве не было принято каких-либо решений по вопросу использования украинскими ВС американских дальнобойных ракет. Об этом сообщил телеканалу ABC News неназванный советник украинского президента.

По словам источника, Зеленский предоставил Блинкену подробный план того, как Украина может использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России, и дал ему список возможных целей. Блинкен в разговоре с журналистами подтвердил, что обсуждал с украинскими чиновниками дальнобойные ракеты, «но также и ряд других вещей».

Госсекретарь США добавил, что американская сторона намерена обеспечить Киев «всем необходимым для достижения успеха». По словам Блинкена, новый пакет помощи на сумму $700 млн позволит Украине восстановить энергосистему, оказать гуманитарную поддержку населению и обезвредить мины и неразорвавшиеся боеприпасы.

Об итогах встречи с руководством Украины Блинкен сообщит президенту США Джо Байдену, который 13 сентября должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Киева.

Встреча Блинкена и Зеленского прошла 11 сентября в Киеве на полях саммита «Крымская платформа» — созванного Украиной мероприятия, на котором обсуждается будущее полуострова. Среди прочих, на встречу приехали президент Литвы Гитанас Науседа, глава сената Чехии Милош Выстрчил и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, присоединившийся к «Крымской платформе» в видеоформате, назвал возвращение Крыма Украине «требованием международного права».

Ограничение на применение американского оружия

Киев неоднократно просил США разрешить наносить удары по военным объектам на территории России дальнобойным западным оружием, однако Вашингтон до сих пор не давал на это согласия. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснял, что США разделяют испытываемое Украиной «ощущение срочности» на поле боя, но не считают, что разрешение наносить глубокие удары по территории России с использованием западного оружия станет переломным моментом конфликта.

Кроме того, Остин отмечал, что у Киева есть собственные компоненты, способные поражать цели на российской территории, недоступные для ракет ATACMS и поставляемых Великобританией Storm Shadow. В их числе глава Пентагона называл беспилотники.

Тем не менее в США не исключают, что Украина получит разрешение на удары вглубь России западным оружием. Отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение американского дальнобойного оружия, Байден 10 сентября заявил, что его администрация «сейчас этим занимается».

По сообщению агентства Bloomberg, США хотят сначала получить от Зеленского стратегию нанесения ударов по объектам в России. При этом источники газеты The Guardian рассказали, что Великобритания решила позволить Украине бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин, комментируя обсуждения вокруг потенциальных ударов вглубь России, призывал представителей НАТО, «особенно в малых странах Европы», отдавать себе отчет, «с чем они играют».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 сентября допускал, что решение разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по территории России уже принято, а через СМИ его пытаются «формализовать». Он добавил, что в случае таких ударов ответ «будет соответствующим».