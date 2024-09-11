Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «возвращение» Крыма под контроль Украины является «требованием международного права». Такое мнение турецкий лидер озвучил в видеообращении к участникам Четвертого саммита «Крымской платформы».
«Турция искренне желает завершения ***** [военного конфликта] справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины», — утверждает Эрдоган (цитата по Anadolu).
Глава Турции напомнил, что его страна никогда не признавала вхождение Крыма в состав России. Он также отметил, что одним из приоритетных направлений турецкой внешней политики является «обеспечение безопасности и благополучия крымскотатарских турок, одного из коренных народов Крыма».
Это уже не первое подобное заявление Эрдогана. Вместе с тем в сентябре прошлого года турецкий президент выражал сомнения в том, что Россию можно «заставить уйти из Крыма».
Реакция России
В ответ на заявление Эрдогана официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российские регионы не являются предметом каких-либо переговоров. По ее словам, Москва «все эти годы» объясняет свою позицию Анкаре по официальным каналам.
«Российские регионы являются территорией Российской Федерации. Читайте нашу Конституцию. И предметом никаких переговоров [они] не являются», — отметила Захарова на брифинге.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что турецкий лидер говорит то, что «ему выгодно». В то же время депутат обратил внимание на непоследовательность в действиях Эрдогана.
«После того, как Турция попросила вступление в БРИКС, такая непоследовательность у политика серьезного государства может привести к не очень хорошим последствиям внутри страны», — сказал Колесник в разговоре с «Лентой.ру».
Крым и Севастополь вошли в состав России 18 марта 2014 года после референдума. Страны Запада не признали полуостров частью России, в связи с этим Москву исключили из «Большой восьмерки», которая поэтому стала «Большой семеркой». Украина потерю Крыма не признает и заявляет о намерении вернуть полуостров под свою юрисдикцию. В Кремле говорили, что «об этом не может быть и речи».