В «план победы» президента Украины Владимира Зеленского входит военный пакет, политическое, экономическое и дипломатическое давление на Россию. Об этом заявил «РБК-Украина» советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, речь идет не о предложениях со стороны Украины, а о «четком понимании», что такое современный военный конфликт и «какие нужны инструменты, в каком количестве и сколько это стоит» для его «правильного» завершения.

Военный пакет, по словам Подоляка, должен быть структурирован в соответствии с текущим этапом боевых действий и анализом ситуации в Курской области относительно использования вооружений украинского производства.

«Экономические стимулы» предусматривают увеличение инвестиций в военное производство на Украине и «аудит санкций» против России, заявил Подоляк.

«Политическое принуждение», по его словам, заключается в том, что Украина должна иметь право самостоятельно выбирать свою роль в глобальном политическом процессе и вступать в любые альянсы. Дипломатическое давление требует работы с «нейтральными странами», добавил Подоляк.

В конце августа Зеленский называл частью «плана победы» вторжение ВСУ в Курскую область. В середине сентября он заявил, что план готов «более чем на 90%». Его планируется представить президенту США Джо Байдену, вице-президенту Камале Харрис, кандидату в презденты Дональду Трампу и Конгрессу, говорил Зеленский. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что в Вашингтоне уже ознакомились с планом Зеленского.

Немецкий таблоид Bild писал со ссылкой на источники, что план якобы предусматривает готовность Украины к заморозке конфликта на «определенных участках» фронта. В Киеве отрицают, что такой вариант рассматривается. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать добиваться достижения целей СВО несмотря на заявления украинских властей о наличии «плана победы».