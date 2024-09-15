Украинский «план победы» предусматривает готовность Киева согласиться на прекращение огня «на определенных участках» фронта, утверждает таблоид Bild со ссылкой на источники. На Украине публикацию немецкого издания назвали фейком.

Украинский президент Владимир Зеленский в конце августа говорил, что намерен представить «план победы» своему американскому коллеге Джо Байдену, а также кандидатам в президенты США — демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу. Киев не знает, кто станет новым президентом США, а выполнить этот план «очень хочется», объяснял глава Украины.

По сообщению Bild, план Киева включает в себя просьбу разрешить украинским ВС использовать западное оружие для ударов вглубь России, а также готовность Украины пойти на «локальное прекращение огня на определенных участках фронта — и, таким образом, временное замораживание ситуации».

США до сих пор не разрешали Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу. Призывы снять ограничения на использование переданного Украине вооружения звучат и в Лондоне. В Москве обещали «принимать соответствующие решения», исходя из создаваемых угроз.

«Зеленский хочет поставить все на карту и попытаться переломить ситуацию на поле боя», — сказал газете военный эксперт университета бундесвера (ВС ФРГ) в Мюнхене Карло Масала.

Между тем в Киеве заявили, что информация Bild не соответствует действительности. По словам советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина, никто из представителей издания не общался с командой, которая разрабатывает украинский план.

«Украина категорически против заморозки конфликта. Важно, чтобы США поддержали именно план победы, а не капитуляцию», — утверждает Литвин (цитата по изданию «Страна.ua»).

Он добавил, что США, которым план Киева будет представлен первоначально, «могут обеспечить его реализацию».

Зеленский говорил, что именно в рамках «плана победы» было предпринято вторжение ВСУ в Курскую область. Второе направление плана — это «стратегическое место Украины в инфраструктуре безопасности мира», третье — «мощный пакет принуждения России к окончанию [боевых действий] по дипломатическому пути», утверждал Зеленский. Четвертое направление, по его словам, экономическое.

Президент России Владимир Путин в июне пообещал прекратить боевые действия на Украине «в ту же минуту», как Киев объявит о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также об отказе от вступления в НАТО. Зеленский назвал такое предложение Москвы «ультиматумом».

Украинские власти настаивают на своей «формуле мира», которая предполагает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины. В России украинскую «формулу» неоднократно отвергали. По словам главы МИД Сергея Лаврова, инициатива Зеленского «уже всем оскомину набила, это ультиматум чистой воды».