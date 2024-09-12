Если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта», заявил российский президент Владимир Путин. По словам главы государства, Москва будет вынуждена принимать «соответствующие решения», исходя из создаваемых угроз.

По словам Путина, дискуссии о необходимости разрешить Украине наносить удары вглубь России означают «попытку подмены понятий». Глава государства отметил, что, во-первых, нанесение таких ударов возможно только при использовании разведданных «с натовских спутников».

«Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», — убежден Путин (цитата по пресс-службе Кремля).

Поэтому, по его словам, решение допустить удары по России западным оружием «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине».

«Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия в таком случае «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

Украина уже неоднократно просила своих западных союзников разрешить ей применять предоставленное дальнобойное оружие для ударов по территории вглубь России. США до сих пор не давали Киеву такого разрешения, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу.

Газета The Guardian 11 сентября сообщила со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России. По информации издания, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения» по вопросу применения Storm Shadow.

Отвечая на вопрос о том, снимет ли Вашингтон ограничения на применение Киевом дальнобойного оружия, президент США Джо Байден 10 сентября заявил, что его администрация «сейчас этим занимается». Агентство Bloomberg отмечало, что США готовы снять ограничения на использование Киевом американского оружия только после того, как получат от украинского руководства стратегию нанесения ударов по России.

Согласно имеющимся данным, если США разрешат ВСУ применять для ударов по России дальнобойные ракеты ATACMS, то под угрозой могут оказаться объекты в Смоленске, Калуге, Липецке и Волгодонске. Если же Киев будет также использовать ракеты Storm Shadow/SCALP-EG (англо-французские малозаметные крылатые ракеты с дальностью до 560 км), то под угрозой удара окажется и Москва.