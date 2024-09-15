Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего премьера Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для нанесения ударов по территории России — не дожидаясь одобрения США. Об этом пишет The Times.

Помимо Джонсона, инициативу поддерживают Грант Шэппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордонт и Лиам Фокс. Они убеждены, что любое дальнейшее промедление по этому вопросу сыграет на руку России.

Уоллес уточнил, что бездействие сделает Великобританию «умиротворителем» российской стороны, а Уильямсон назвал это «неисполнением долга». Оба экс-министра считают, что Великобритания должна сохранить свое лидерство в поддержке Украины, которое «с самого начало было жизненно необходимо для активизации международной реакции».

«Мы первыми в Европе предооставили [украинской стороне] летальное оружие и продолжали поддерживать Украину на протяжении всего времени», — напомнил Уоллес. Уильямсон добавил, что Стармер должен продемонстрировать «лидерство и решимость», которых Великобритания придерживалась с самого начала этого конфликта, не стесняясь «брать на себя инициативу и делать шаг вперед, когда другие колебались».

Аналогичное мнение выразил Шэппс. Он подтвердил, что Великобритания заняла позицию глобального лидера в поддержке Украины, а другие страны «последовали» за Лондоном.

«Именно такое лидерство снова требуется Украине сегодня. <…> Вместо того, чтобы ждать официального одобрения со стороны США, сэр Кир [Стармер] должен предоставить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому то, в чем он сегодня отчаянно нуждается», — заключил Шэппс.

Борис Джонсон добавил, что «нет никаких разумных оснований для промедления».

По словам источников The Times, британских чиновников удивило, что на встрече Стармера с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 13 сентября не удалось достичь какого-либо соглашения по вопросу ограничений на удары ВСУ дальнобойными ракетами по территории России.

Собеседники издания отметили, что за 90 минут встречи Байден и его команда дали понять, что хотят занять «выжидательную позицию» до тех пор, пока Зеленский не представит свой «план победы». Ожидается, что украинский лидер озвучит этот план на сентябрьской встрече с Байденом и кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

Нужны данные США

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что им необходимо получить одобрение США и Франции, прежде чем разрешить ВСУ использовать Stom Shadow для ударов вглубь России, отмечает The Times. Газета пишет, что это «не совсем верно», но на практике все так и есть. «Британия может запустить Storm Shadow без одобрения или помощи США, но они могут быть перехвачены российскими ПВО или сбиты с курса», — объясняет издание.

По словам источника в британском Минобороны, российские средства радиоэлектронной борьбы «сделали бесполезной» систему GPS, с помощью которой наводятся Storm Shadow.

«Они глушат [GPS]. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам», — сказал собеседник издания из британского оборонного ведомства.

Ранее Reuters писал, что, помимо Storm Shadow, ВСУ хотят использовать американские ATACMS и французские ракеты SCALP для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск. Дипломатический источник в Париже в разговоре с агентством утверждал, что Франция может разрешить Украине применение своих ракет на дальние расстояния, не согласовывая это с США.

«Меняет суть конфликта»

Президент России Владимир Путин говорил, что дискуссии о необходимости разрешить Украине наносить удары вглубь России означают «попытку подмены понятий». По его словам, решение допустить удары по России западным оружием «будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине».

«Это их прямое участие, и это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта», — сказал Путин, добавив, что в таком случае Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться».

США до сих пор не разрешали Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России, но в последнее время в Вашингтоне не исключают, что изменят свою позицию по этому вопросу. Газета The Guardian 11 сентября писала со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать Storm Shadow для ударов по целям в России. Официально о таком решении не объявлялось.