Украина хочет использовать американские ракеты ATACMS, британские Storm Shadow и практически идентичные французские SCALP для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск, пишет Reuters со ссылкой на неназванных чиновников из Вашингтона.

Статья посвящена продолжающемуся на Западе обсуждению вопроса о том, стоит ли разрешать ВСУ использовать американское и европейское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.

По данным источников Reuters, в Вашингтоне скептически оценивают роль этого разрешения с точки зрения дальнейшего развития конфликта, поскольку ATACMS и другие западные дальнобойные ракеты слишком дороги, а эффект от их применения вызывает сомнения. Агентство поясняет, что на Западе считают куда более эффективными дешевые беспилотники, которые ВСУ широко применяют для атак по российской территории.

На Западе считают главной проблемой российские военные самолеты, которые сбрасывают на украинские позиции тяжелые планирующие бомбы, но они в основном базируются на аэродромах за пределами радиуса действия западных ракет. Кроме того, в США и Европе опасаются, что настойчивое стремление Украины атаковать российскую территорию отвлечет ее от других направлений и приведет к потере Покровки.

Американский чиновник, говоривший с Reuters на условиях анонимности, напомнил, что раньше Киев, прося разрешить ему удары вглубь России западными ракетами, намеревался атаковать военные аэродромы и таким образом уничтожать бомбардировщики. По словам источника агентства, Пентагон отверг эту просьбу, заявив, что 90% таких аэродромов находятся за пределами 300-километровой зоны досягаемости ракет США.

В целом собеседники Reuters в Вашингтоне сомневаются в том, что Украина сможет получить официальное разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь России. Они напоминают, что, хотя эта тема обсуждается уже достаточно давно, никаких решений до сих пор не принято.

Накануне, 13 сентября, в Белом доме прошла встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые, как ожидалось, должны были обсудить снятие ограничений на применение оружия для Украины. Однако по итогам переговоров никаких официальных заявлений об этом не последовало. Стармер пояснил, что обсуждение проходило не в конкретной плоскости, а скорее в стратегическом плане.