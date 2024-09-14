В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джозефа Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Как сообщает Белый дом, политики подтвердили, что будут поддерживать Украину и Израиль. Публичных заявлений по поводу разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь России не прозвучало.

В заявлении пресс-службы администрации Байдена отмечается, что лидеры двух стран «подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины», обсудили сотрудничество России с Ираном и Северной Кореей и выразили поддержку Израилю в войне с радикальным движением ХАМАС.

Как пишет «Русская служба Би-би-си», Стармеру задали вопрос, удалось ли им с президентом США договориться о том, чтобы разрешить Украине наносить удары вглубь России. Британский премьер заявил, что у них была «долгая и продуктивная дискуссия по ряду направлений, включая Украину, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион», которая носила стратегический, а не тактический характер, и речь не шла «о каком-то конкретном решении».

По пути в США Стармер уточнял, что с учетом происходящего на Украине и Ближнем Востоке «необходимо принять ряд тактических решений». После переговоров с Байденом британский политик сообщил, что разговор по поводу Украины и ракет будет обсуждаться на сентябрьской Генассамблее ООН в Нью-Йорке с участием «более широкого круга лиц».

12 сентября российский лидер Владимир Путин заявил, что если Украине разрешат наносить удары по целям в глубине России, то это будет означать прямое участие западных стран в конфликте. По его словам, для использования дальнобойного оружия ВСУ потребуются данные с западных разведывательных спутников и другая информация, которую могут предоставить «только военнослужащие стран НАТО».

Стармер, комментируя это заявление, заверил, что Лондон «не стремится к конфликту» с Москвой и вступление в этот конфликт «не входит в его намерения ни в малейшей степени». Однако, подчеркнул глава британского правительства, Украина «имеет право на самооборону».

После переговоров со Стармером, пишет The Guardian, Байдена попросили прокомментировать предупреждение российского коллеги. Тот ответил, что «не думает много о Владимире Путине».

13 сентября представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби призвал не ждать, что по итогам переговоров Байдена со Стармером «будет сделано какое-либо важное заявление» по поводу разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты.

11 сентября The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что на самом деле на Западе уже все согласовали, а в СМИ «просто ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения».