Великобритания не ищет конфликта с Россией, но российские власти первыми «начали конфликт на Украине». Об этом сказал Mirror глава британского правительства Кир Стармер, отвечая на слова Владимира Путина о том, что удары дальнобойным оружием по России будут означать участие НАТО в конфликте.

«Мы не стремимся к какому-либо конфликту с Россией, это не входит в наши намерения ни в малейшей степени. Но они начали этот конфликт, и у Украины есть право на самооборону», — сказал Стармер

Премьер напомнил, что Великобритания является ключевым союзником США и очень тесно связана, особенно по таким вопросам, как Украина и Ближний Восток.

«В ближайшие несколько недель и месяцев, вероятно, произойдут действительно важные события, как на Украине, так и на Ближнем Востоке, и поэтому необходимо принять ряд тактических решений», — добавил он.

Накануне, 12 сентября, российский президент Владимир Путин заявил, что, если западные страны разрешат Украине использовать переданное ими оружие для ударов вглубь России, это будет означать прямое участие стран НАТО в военных действиях и изменит «саму природу конфликта»,

По его словам, Москва будет вынуждена принимать «соответствующие решения», исходя из создаваемых угроз.

Он отметил, что дискуссии о необходимости разрешить Киеву наносить удары вглубь России означают «попытку подмены понятий». Президент считает, что, во-первых, нанесение таких ударов возможно только при использовании разведданных «с натовских спутников».

«Второе и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать этого не могут», — добавил Путин.

11 сентября The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Британия решила позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не стали бы 11 сентября посещать Киев, если бы не было принято «положительного решения» по вопросу применения Storm Shadow.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что на Западе уже принято решение разрешить Киеву наносить удары по России дальнобойными ракетами. По словам представителя Кремля, в СМИ «просто ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения».