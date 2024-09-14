Пока США и Великобритания обсуждают возможность разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов вглубь территории России, некоторые американские официальные лица крайне скептически оценивают влияние этого шага на ход конфликта, пишет Reuters.

Неназванные собеседники агентства в Вашингтоне напомнили, что Украина уже имеет возможность поражать цели в России с помощью беспилотников. Поставляемые США ракеты большой дальности ATACMS могли бы увеличить этот потенциал, но они слишком дороги и ограничены в количестве, чтобы изменить динамику конфликта, заявили они.

Кроме того, по словам источников Reuters, российские военные самолеты, запускающие планирующие бомбы, «в значительной степени выведены» за пределы досягаемости американских ракет. Американские чиновники убеждены, что Киеву надо сосредоточиться на остановке российского наступления на востоке Украины, говорится в статье.

Накануне в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Предполагалось, что они обсудят возможность разрешить Украине бить западным оружием вглубь России. Однако никаких заявлений по итогам переговоров не последовало, а глава британского правительства дал понять, что обсуждение носило не конкретный, а скорее «стратегический» характер.

«Вы уже слышали эти [дебаты] раньше», — сказал один американский чиновник, общавшийся с Reuters на условиях анонимности. Он напомнил, что украинцы изначально хотели использовать поставляемые США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российским авиабазам, но Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, запускающих планирующие бомбы, находятся на аэродромах на расстоянии не менее 300 километров от контролируемой Украиной территории.

Куда в России могут долететь американские ракеты ATACMS

Теперь, поясняет Reuters, ВСУ хотят использовать ATACMS, британские ракеты Storm Shadow и практически идентичные французские ракеты SCALP для ударов по российским военным командным пунктам, складам топлива и оружия, а также по местам сосредоточения войск. Дипломатический источник в Париже утверждал, что Франция может разрешить Украине применение своих ракет на дальние расстояния, не согласовывая это с США.

По оценке Reuters, Вашингтон опасается, что стремление Киева сосредоточиться на дальнобойных ударах по России отвлечет его от «более серьезной непосредственной угрозы» наступления российских войск в направлении Покровска. «Американские чиновники считают, что потеря города нанесет значительный удар», — пишет агентство.

Кроме того, говорится в статье, хотя официальные лица США скептически оценивают предупреждение президента России Владимира Путина о прямом участии НАТО в конфликте, западные аналитики считают, что у Москвы есть «много других вариантов ответа».

«В июне Путин говорил о возможности вооружения врагов Запада российским оружием для нанесения ударов по западным целям за рубежом, а также о размещении ракет в пределах досягаемости США и их европейских союзников», — напоминает Reuters.