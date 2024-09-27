Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах, еще до инаугурации найдет решение для урегулирования конфликта на Украине, «которое устроит обе стороны». Такое заявление он сделал во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Комментируя ситуацию на Украине, Трамп заявил, что боевые действия необходимо завершить. Он выразил уверенность в том, что сможет найти «хорошее» решение, которое положит конец конфликту.

«Мы будем очень много работать с обеими сторонами, чтобы попытаться урегулировать этот вопрос и разобраться. Это должно закончиться», — добавил кандидат в президенты.

При этом Трамп не уточнил, кого подразумевает под каждой из сторон: Россию и Украину или республиканцев и демократов.

До этого в своей речи он помимо прочего отмечал, что сейчас, согласно опросам, республиканская партия США имеет лидирующие позиции, а также заявлял о вере в свою победу на президентских выборах.

Зеленский в свою очередь объяснил, почему решил встретиться с каждым из кандидатов в президенты США. Он отметил, что хотел бы поделиться «планом победы» Украины с каждым из главных политических лидеров Соединенных Штатов.

«В ноябре американцам предстоит решить, кто станет президентом. Но мы понимаем, что до ноября мы не сможем остановить [президента России Владимира] Путина. <…> Но мы понимаем, что после ноября нам придется принимать решение, и мы надеемся, что сила Соединенных Штатов будет очень велика», — отметил Зеленский (цитата по РБК).

Трамп также поблагодарил Зеленского за то, что тот почти пять лет назад при встрече на полях Генассамблеи в период его прошлого президентства не стал поддерживать импичмент, организованный демократической партией.

Политики встретились утром 27 сентября в комплексе «Трамп-тауэр», который принадлежит кандидату от республиканской партии. Открытая часть встречи, на которой присутствовала пресса, продлилась не более десяти минут.

Перед встречей с Зеленским Трамп в разговоре с журналистами отметил, что у него «очень хорошие отношения» с обеими сторонами конфликта, в том числе и с президентом Путиным. Именно это, по мнению республиканца, будет способствовать быстрому прекращению украинского конфликта, если его изберут следующим президентом США, сообщал телеканал CNN.

По данным источников CNN, украинский президент, как ожидалось, должен был покинуть США еще 26 сентября, но «был готов продлить свое пребывание еще на один день» ради встречи с Трампом.

До этого Bloomberg утверждал, что личная встреча Трампа и Зеленского находится на грани срыва. В качестве одного из примеров издание обращало внимание на отзывы республиканца, недовольного действиями Зеленского в США. По словам Трампа, украинский лидер делал «маленькие грязные клеветнические заявления» в его адрес.