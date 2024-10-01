Военная операция на Украине продолжается 2,5 года. Что говорят о сроках ее завершения в Кремле, Минобороны и Госдуме, какие оценки дают военные блогеры и западные политики — в материале RTVI.

Что говорят в России и на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский

Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы близки к завершению войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень сильными.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

Я больше чем уверен: спецоперация завершится в этом году, потому что последний козырь, который у них [ВСУ] есть, даже если они его используют, ― за этим козырем у них нет вообще ничего. <…> Либо СВО переходит уже совсем в другую стадию, где будут применены уже все виды вооружений, которые только есть.

Вряд ли Америка и Европа готовы к такому развитию событий. Я так думаю, что в скором времени мы увидим, как они конкретно остановятся и попытаются договориться с нами на наших российских условиях.

Депутат Госдумы Алексей Чепа

До конца года [начать процесс урегулирования] — маловероятно. Весной — есть шанс. Проблема в том, что были предприняты все шаги, чтобы не произошли переговоры. Имею в виду Курск и другие подобные события.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков ― RTVI

СВО уже давно закончилась. Идет свирепая и беспощадная война на уничтожение нашей родины. Вопрос заключается только в том, закончится ли это перерастанием конфликта из регионального в общемировой или дело ограничится территорией бывшей Российской империи/СССР.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») ― RTVI

Я уже неоднократно говорил, что в принципе этот конфликт носит в первую очередь политический характер. И его исход будет решаться в кулуарах и в ходе договоренностей, в первую очередь по линии Россия — Запад, а не Россия — так называемая Украина.

Поэтому при желании и при наличии кучи других определяющих факторов, конфликт может закончиться хоть через месяц — были бы условия для его завершения. А покуда этих условий нет, продолжается военное противостояние.

Военный волонтер Алексей Живов — RTVI

Думаю, что украинский конфликт закончится только когда мы одержим полную и безусловную победу над Киевом. А до этого пока далековато, поскольку сама Россия еще не прошла ряд структурных изменений, чтобы победить в этой военной кампании. Мы должны внутренне серьезно измениться — и в плане политического управления, и в плане боевого управления. Армия должна снарядиться новыми вооружениями, тактиками и так далее. Тогда добьемся победы.

В начале года я говорил, что цель на 2024 год — это дойти до Орехово и освободить часть Донбасса. Пока мы строго держимся этих целей. Поэтому я думаю, что при лучшем стечении обстоятельств 2025-2026 годы для нас будут окончанием специальной военной операции, которую мы закончим победой.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Я уверен, что [конфликт] не кончится в 2024 году, абсолютно точно, только если вдруг какое-то внезапное потрясение и переговоры. Но я не могу себе представить уровень этого потрясения. А то, что сейчас мы видим на поле боя, не говорит о том, что есть хоть какая-то малейшая перспектива закончить боевые действия в этом году. Честно сказать, и в 2025 году… Черт его знает, посмотрим.

Что говорят на Западе

Президент Сербии Александр Вучич

В конце концов наступит мир, поэтому за каждое село и за каждый город будет борьба, которая продлится лет 10, скажем так, без каких-либо решений. <…> Корейский сценарий будет достигнут, но он не будет иметь решения в течение еще 10, 20 или 30 лет.

Президент Финляндии Александр Стубб

На Украине справедливый мир, основанный на плане президента Зеленского, явно отвечает интересам мирового большинства. Война продолжается, потому что российские лидеры не желают ее прекращать.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс

Я не думаю, что война закончится в этом году, и я не думаю, что она закончится в следующем году. Конечно, мы должны оказывать Украине как можно больше военной поддержки, но мы должны быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная.

Сенатор США, член Республиканской партии Марко Рубио

Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что война на Украине закончится путем переговоров. <…> В конечном итоге самое главное — чтобы военные действия прекратились и чтобы Украина могла вернуться к восстановлению своей экономики, а люди могли вернуться.