Военный конфликт России и Украины может продлиться еще 10 лет и завершиться «корейским сценарием», полагает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TV Informer.

По мнению сербского лидера, «корейский сценарий», предполагающий заморозку конфликта и проведение линии разграничения, станет фундаментальным решением для завершения боевых действий на Украине. При этом перед заключением мира российские и украинские войска будут биться «за каждое село и город», уверен Вучич.

«В конце концов наступит мир, поэтому за каждое село и за каждый город будет борьба, которая продлится лет 10, скажем так, без каких-либо решений», — заявил глава государства.

Как полагает Вучич, ситуация на Украине «не будет иметь решения» в последующие 10, 20 или 30 лет после заключения мирного соглашения. По его прогнозу, США будут «упорно бороться против России» на украинском фронте, тогда как Москва будет защищать и свои собственные интересы.

«Глупо недооценивать российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий, — отметил сербский президент.

Вучич также обратил внимание, что сейчас нет очевидного ответа на вопрос о том, «что будет с Курской областью».

«Корейский сценарий» отсылает к событиями корейской войны 1950−1953 годов и подразумевает разделение Кореи на Северную и Южную. По завершении войны КНДР и Республика Корея были разделены демилитаризованной зоной, однако остались враждующими государствами.

Дискуссии о завершении российско-украинского конфликта по «корейскому сценарию» регулярно возникают среди политиков разных стран. В частности, его обсуждали в администрации президента США Джо Байдена, писала весной 2023 года газета Politico со ссылкой на источники. Предполагалось, что проведение линии разграничения, которую и Россия, и Украина согласятся не пересекать, может устроить обе стороны. Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович отмечал, что такой исход принес бы Киеву «множество бонусов».

Москва и Киев отвергают идею заключения мира по «корейскому сценарию».

«Разговоры про «корейский сценарий» — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями», — написал в феврале 2023 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский, комментируя «корейский сценарий», заявил, что «каждый хочет найти какую-то модель, позволяющую быстрее закончить войну».