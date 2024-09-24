Военная операция на Украине завершится достижением поставленных Россией целей «тем или иным путем», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что конфликт Москвы и Киева близок к завершению.

«Любая война, она так или иначе завершается миром. Но для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей. Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, специальная военная операция будет завершена», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

Зеленский в интервью телекомпании ABC от 23 сентября заявил, что российско-украинский конфликт «ближе к концу», чем многие считают.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем нам кажется. Мы близки к окончанию войны. Мы просто должны быть очень сильными, очень сильными», — считает украинский лидер.

Зеленский добавил, что только «с сильной позиции» Украина может подтолкнуть президента России Владимира Путина к завершению конфликта. «Планом победы» он назвал «укрепление» своей страны.

«Поэтому мы просим наших друзей, наших союзников, чтобы они нас усилили. Это очень важно», — пояснил Зеленский.

Вероятность переговоров России и Украины

В июне Владимир Путин озвучил условия для начала переговоров об урегулировании конфликта, в том числе вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от членства в НАТО. Власти Украины эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики».

Газета The Washington Post (WP) 17 августа сообщала, что атака на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара. В офисе Зеленского в разговоре с изданием подтвердили, что такие переговоры планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя публикацию WP, заявила, что никакие переговоры между Россией и Украиной не ведутся, поэтому «срывать было нечего». Она также выразила мнение, что после вторжения ВСУ в Курскую область, разговаривать с украинской стороной «не о чем».

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вторжение ВСУ в Курскую область «военным инструментом», призванным «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс».

В конце августа The Kyiv Independent со ссылкой на источник писал, что украинские власти планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией этой осенью. Зеленский после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Киеве 20 сентября, заявил, что «поставить точку в войне» поможет второй «саммит мира». Его Украина планирует организовать в 2024 году.