Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность принятия Россией «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на озвученное украинским лидером намерение провести переговоры на условиях Киева.

После переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Киеве 20 сентября, Зеленский рассказал о планах организовать второй «саммит мира» в 2024 году. По словам украинского лидера, конференция «сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет троеточием». «Мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир — это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен», — добавил украинский лидер.

Заварзин указал, что Россия готова к будущим переговорам, но «когда будут приняты наши условия».

«Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает. <…> Он [Зеленский] сейчас находится в агонии — ездит, просит, на колени встает, пугает, кричит, ругается. Это никчемный человек, который угробил все свое население. Какие условия он может выдвигать?» — убежден парламентарий.

Заварзин считает, что основные силы в мире поддерживают Россию, а Зеленский может проводить «что угодно». Как уточнила «Лента.ру», речь идет о мирном саммите по Украине.