Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин исключил возможность принятия Россией «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на озвученное украинским лидером намерение провести переговоры на условиях Киева.
После переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые состоялись в Киеве 20 сентября, Зеленский рассказал о планах организовать второй «саммит мира» в 2024 году. По словам украинского лидера, конференция «сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет троеточием».
«Мы все в Европе одинаково заинтересованы в мире. Мир — это не замораживание войны, не любые манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет. Я в этом уверен», — добавил украинский лидер.
Заварзин указал, что Россия готова к будущим переговорам, но «когда будут приняты наши условия».
«Мы и только мы будем диктовать условия, и Запад это прекрасно понимает. <…> Он [Зеленский] сейчас находится в агонии — ездит, просит, на колени встает, пугает, кричит, ругается. Это никчемный человек, который угробил все свое население. Какие условия он может выдвигать?» — убежден парламентарий.
Заварзин считает, что основные силы в мире поддерживают Россию, а Зеленский может проводить «что угодно». Как уточнила «Лента.ру», речь идет о мирном саммите по Украине.
Первый «саммит мира» прошел в июне в Швейцарии при участии более 90 государств и восьми международных организаций. Россию на конференцию не пригласили. В то же время участники саммита отмечали, что без Москвы мирный процесс «немыслим».
Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что в основе конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского», которую Москва отвергает.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что второй «саммит мира» Зеленский предложил провести в Индии, однако премьер Нарендра Моди пока не дал своего согласия. По данным агентства, украинский лидер рассчитывает, что конференция состоится до президентских выборов в США. В Нью-Дели к украинской инициативе относятся «настороженно», поскольку до сих пор она не предусматривала участия России, говорится в публикации.