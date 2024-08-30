Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести следующий саммит мира в Индии, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, индийский премьер Нарендра Моди пока не дал своего согласия.

По словам источников агентства, Зеленский выступил с таким предложением во время визита Моди на Украину, который состоялся на прошлой неделе.

Украинский президент хочет провести саммит перед президентскими выборами в США, отмечает Bloomberg. Мероприятие должно стать продолжением июньского саммита, который прошел в июне в швейцарском Бюргенштоке и в ходе которого Украина ставила цель заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

Если встречу удастся провести в Индии, то украинская сторона расценит это как «прогресс», пишет агентство. В Нью-Дели к украинской инициативе относятся «настороженно», поскольку до сих пор она не предусматривала участия России, говорится в публикации.

Высокопоставленные индийские чиновники на условиях анонимности заявили, что скептицизм Индии обусловлен неучастием в мероприятии представителей России. По их словам, индийское правительство ясно дало понять, что решение можно найти только путем диалога между сторонами.

Как напоминает Bloomberg, в ходе визита в Киев Моди 23 августа высказался в поддержку суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. В МИД Индии заявили агентству, что премьер Индии готов играть «конструктивную роль» в мирном процессе, но о «конкретных условиях и путях» говорить еще «слишком рано».

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил Bloomberg, что Киев рассматривает возможность проведения следующего саммита в одной из стран Глобального Юга — «в частности», в Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 августа заявил на пресс-конференции, что Киев должен быть готов к проведению второго саммита мира к ноябрю. По словам Зеленского, представители России смогут присутствовать на саммите, «если они захотят». Если Москва откажется от участия, то отказаться может и большое количество других стран, отметил украинский лидер.

До визита на Украину Моди в июле впервые с 2019 года посетил Россию, где встретился с российским президентом. Тогда, говоря об Украине, индийский премьер отмечал, что «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». После переговоров с российским лидером Моди утверждал, что они пришли к общему согласию о необходимости «скорейшего установления мира».

Зеленский, комментируя визит Моди в Москву, называл эту поездку премьера Индии «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Россию не приглашали на первый мирный саммите по Украине, который 15—16 июня прошел в Швейцарии при участии более 90 государств и восьми международных организаций. Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что в основе конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского».

По итогам встречи в Бюргенштоке было согласовано коммюнике с требованием передать Украине Запорожскую АЭС, обеспечить доступ Киеву к портам в Черном и Азовском морях, а также провести полный обмен военнопленными.