Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает телеканал NDTV. Это первая поездка индийского премьера на Украину с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

По данным телеканала, Моди прибыл на Украину по приглашению Зеленского. Индийский премьер заявил, что выступает за «скорейшее восстановление мира» в регионе.

«Я с нетерпением жду возможности продолжить предыдущие беседы с президентом Зеленским об укреплении двустороннего сотрудничества и обменяться мнениями о мирном урегулировании продолжающегося конфликта на Украине», — приводит слова Моди NDTV.

Он выразил надежду, что переговоры с украинским лидером помогут «создать основу для более крепких и динамичных отношений» Киева и Нью-Дели в предстоящие годы.

Моди прибыл на Украину сразу после визита в Польшу. В Киеве индийского премьера также сопровождают советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал и министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Агентство Bloomberg отмечало, что индийская делегация пробудет в Киеве лишь несколько часов из-за проблем безопасности.

МИД Индии сообщал, что во время переговоров Моди и Зеленского планируется обсуждение вопросов экономики, здравоохранения, образования и развития торговли между странами. Также на повестке дня — продолжающийся украинский конфликт. В ведомстве отмечали, что Индия выступает за дипломатическое урегулирование и скорейшие переговоры между Россией и Украиной. Более того, как подчеркивали в МИД, решение вопроса окончания военных действий «не может быть найдено на поле боя».

Еще перед поездкой индийского премьера в Польшу и на Украину Bloomberg писало, что Моди отказался брать на себя роль посредника в урегулировании конфликта. В то же время он согласился передавать сообщения между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Агентство объяснило нежелание индийского премьера стать посредником в прекращении боевых действий зависимостью от Москвы, поскольку Индия закупает у России дешевую нефть и оружие.

До этого, в начале июля, Моди приезжал в Москву, где встречался с российским президентом. Тогда, комментируя конфликт на Украине, индийский премьер заявил, что «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». А после переговоров с Путиным Моди утверждал, что они пришли к общему согласию о необходимости «скорейшего установления мира».

Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».