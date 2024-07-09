Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который находится в Москве с официальным визитом. Комментируя конфликт на Украине, индийский премьер заявил, что «бомбы, ракеты, винтовки не могут обеспечивать мир». Его слова приводит пресс-служба Кремля

«Мы считаем, что война — не решение. Решения не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», — сказал Моди.

Он указал, что любой «верящий в человечество человек» ощущает боль, когда умирают люди и особенно «ни в чем неповинные дети».

«Когда мы ощущаем такую боль, то сердце просто взрывается, и я имел возможность поговорить об этих вопросах с Вами вчера», — отметил индийский премьер, обращаясь к российскому главе.

Накануне Путин и Моди встретились в резиденции российского главы. Там они на протяжении четырех-пяти часов «обсуждали все вопросы», в том числе «обменивались мнениями в открытом ключе» по тематике Украины, рассказал индийский премьер.

По его словам, они «согласились с тем, чтобы скорейшим образом установить мир».

«И мы готовы к любому содействию в этом деле. Я услышал Вашу позицию, ваши позитивные взгляды и размышления. И я могу Вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира», — добавил Моди в разговоре с Путиным.

Индийский премьер также рассказал, что почувствовал благодаря словам президента России «оптимизм» и «надежду на будущее».

Российский глава, в свою очередь, поблагодарил Моди за то, что Индия «пытается найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем».

Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом 8 июля. Последний раз он посещал Россию в 2019 году, совершив поездку во Владивосток. В российской столице индийский премьер не был почти десять лет — с 2015 года.

Что еще обсудили лидеры двух стран?

Помимо российско-украинского конфликта, Путин и Моди поговорили об отношениях России и Индии. Путин отметил, что сегодня они носят «характер особо привилегированного стратегического партнерства», поскольку страны находятся в постоянном контакте.

Российский глава отметил, что за 2023 год товарооборот России и Индии увеличился на 60%, а за первый квартал текущего года увеличился еще на 20%.

«Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе и в международных организациях, прежде всего на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС», — пояснил Путин и пригласил Моди на предстоящий саммит БРИКС, который состоится осенью 2024 года в Казани.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит Моди в Москву «огромным разочарованием и сокрушительным ударом по мирным усилиям».