Вашингтон участвовал в разработке украинской «формулы мира», которую продвигает президент Украины Владимир Зеленский. Эту информацию в ходе брифинга подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Да, конечно», — ответил Кирби на вопрос журналиста о том, вносил ли Белый дом свой вклад в «формулу мира» Зеленского.

Кроме того, он рассказал, что в продвижении украинской формулы мира участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кирби, их задача заключалась в том, чтобы разъяснить суть этой инициативы другим странам и «понять, что можно сделать для ее практического применения».

Российская сторона не была удивлена признанием Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Кирби, назвала его «капитаном очевидностью», пишет ТАСС.

Владимир Зеленский представил так называемую формулу мира для окончания конфликта между Киевом и Москвой в ноябре 2022 года на саммите G20. Проект украинского лидера включает десять пунктов. Одно из главных условий — восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год. Также план предполагает, что Москва выплатит Киеву репарации. По мнению Зеленского, только после выполнения всех пунктов «формулы мира» можно будет завершить военный конфликт между двумя странами и достичь мирного соглашения с Москвой. Президент России Владимир Путин после этого заявил, что Украина выдвинула «запретительные требования для переговорного процесса».

В середине июня в Швейцарии пройдет мирный саммит по Украине. В основе конференции — «формула мира» Зеленского.

Украинский лидер заявил, что на саммите будут представлены три пункта из «формулы мира» для обсуждения с другими странами: ядерная и энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию. По мнению Зеленского, эти три пункта «объединяют все страны».

По состоянию на 26 мая, по информации президента Украины, свое участие в саммите мира подтвердили более 80 государств. Зеленский отмечал, что на мероприятии соберутся лидеры стран, «которых России не обмануть».

При этом по-прежнему неизвестно, приедет ли на конференцию президент США Джо Байден. Bloomberg писал, что он может пропустить саммит из-за предстоящего начала президентской выборной кампании.

Вечером 29 мая в Белом доме вновь не подтвердили участия американского лидера в швейцарском «мирном саммите». «Кто бы [из представителей Соединенных Штатов] ни поехал [на международную конференцию], нельзя будет сказать, что США там не было», говорится в заявлении представителя администрации Байдена.

Зеленский 28 мая назвал «не очень сильным» решение американского президента пропустить «мирный саммит» в Швейцарии.

«Я считаю, что президент Байден нужен саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Его неприсутствие — этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя», — сказал он.

Россия не будет участвовать в мирной конференции в Швейцарии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что в основе этого мероприятия лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского».