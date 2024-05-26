Обсуждение требования вывода российских войск из Украины не входит в повестку мирного саммита, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, пишет Swissinfo. По данным портала, в центре обсуждений на конференции будут вопросы свободы судоходства, ядерной и продовольственной безопасности, а также гуманитарные проблемы.

При этом федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (FDFA) поставил под сомнение информацию МИД России о том, что саммит будет посвящен «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского.

В FDFA заявили, что конференция должна стать платформой, на которой могут быть представлены различные мирные планы. «Пока неясно, удастся ли согласовать окончательную декларацию по итогам конференции», — отметили в швейцарском департаменте.

Напрямую заявления российской стороны в FDFA комментировать отказались.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 20 мая заявила, что у Москвы есть проект коммюнике «саммита по Украине» в Швейцарии, он содержит девять из десяти пунктов «формулы мира» Зеленского.

«Вот что <…> говорится [в коммюнике]: «Мы поручаем нашим уполномоченным представителям проработать эти рамки (имеется в виду, мирного урегулирования) в ходе серии тематических конференций и встреч, которые состоятся в ближайшие месяцы. Они будут посвящены следующим темам». И далее перечисляются девять из десяти пунктов так называемой формулы Зеленского», — рассказала дипломат.

Захарова отметила, что из проекта документа исключен пункт о фиксации окончания боевых действий в международном договоре. «Таким образом, ни о каком изменении подходов организаторов так называемого саммита в Швейцарии и о якобы новой повестке речи вообще не идет», — заключила она.

Swissinfo напоминает, что пункты «формулы мира» украинского президента включают «окончательное требование» к России вывести войска и вернуться к границам 1991 года, репарации и компенсацию за замороженные российские активы.

Как отмечает портал, Москва пришла к выводу, что мирная конференция в Бюргенштоке «обречена на провал».

Три пункта для объединения стран

Зеленский в интервью журналистам стран Центральной Азии 25 мая заявил, что Украина вынесет три пункта из «формулы мира» на обсуждение во время саммита в Швейцарии. В их числе будут энергетическая, ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

«Мы выносим три пункта, которые объединяют все страны. Потому что многие страны, которые балансируют между Украиной и Россией, они говорят: ну, есть сложные вещи, которые без русских не решаются. <…> Вот мы отодвинули в сторону то, что может разъединять страны», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что на саммите в Швейцарии Киев хочет «не просто поздороваться», а иметь «хотя бы три пункта, чтобы идти вперед». «Мы считаем, что мы способны большей частью стран, большей частью мира поддержать эти три пункта. И с этим коммюнике и выйти из первого саммита», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что если странам-участницам конференции в Швейцарии удастся договориться про эти три пункта, а затем технически разработать проект их реализации, то «так или иначе придется принимать какую-то позицию [по всем остальным пунктам]» и «русским придется [их] обсуждать».

Мирный саммит в Швейцарии пройдет с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток.

Президент страны Виола Амхерд говорила, что это мероприятие направлено «на достижение общего понимания между как можно большим числом государств для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

По словам главы государства, конференция станет платформой, на которой все присутствующие смогут высказать свои идеи. Между тем Амхерд отметила, что успешный итог мероприятия не гарантирован, но «альтернативой было бы ничего не делать».

Отсутствие России на саммите

Россия не примет участие в мирной конференции. При этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что без участия Москвы мирный процесс невозможен.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина присоединиться к мирному саммиту. Украинский лидер считает, что лучшая гарантия выполнения обязательств — «усилия мирового большинства».

«Нет государства, которое способно остановить такую войну только своими силами. Нужно участие мировых лидеров», — пояснил он.

Среди прочего, Зеленский отметил, что конференция покажет, «кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить про приостановку огня». По состоянию на 26 мая, по информации президента Украины, свое участие в саммите мира подтвердили более 80 государств. По мнению Зеленского, на мероприятии соберутся лидеры стран, «которых России не обмануть».

В России убеждены, что отказ некоторых стран от участия в мирном саммите — «прагматичный взгляд на вещи» и «адекватное восприятие абсолютно фейковой площадки, которую пытаются продвинуть украинцы, поддерживаемые американцами и британцами, которые никакого отношения к самому процессу урегулирования не имеют».

«Мы не видим смысла в участвовать [в саммите]. Мы понимаем, что те предложения, включая так называемую формулу Зеленского, ни к чему не ведут и не имеют оснований являться базисом для какого-либо обсуждения», — сказал в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его мнению, такой формат «не имеет какого-либо смысла без участия второй стороны».