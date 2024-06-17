На чешском военном полигоне в Либаве взорвался пока не установленный боеприпас, есть раненые. Об этом говорится в сообщении армии Чехии в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно заявлению армии, речь идет о «серьезном происшествии», военная полиция начала расследование.

«К сожалению, на месте есть раненые. Мы стараемся оказать помощь как можно быстрее, задействован вертолет спасательной службы», — говорится в сообщении.

Населенный пункт Либава находится в Оломоуцком крае на востоке Чехии.

В апреле в чешской полиции заявили, что Прага считает доказанной причастность Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России к двум взрывам на складах боеприпасов в Чехии. Речь идет о взрывах во Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года.

В результате первого взрыва взорвалось 50 тонн боеприпасов и погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала помещение. Второй взрыв произошел на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Этот склад также был арендован Imex Group, которая заявила, что на нем хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В результате второго взрыва погибших не было.

По данным чешских СМИ, хранившиеся на складах во Врбетице боеприпасы предназначались для отправки на Украину. Нанесенный взрывами ущерб был оценен более чем в 1 млрд крон (около $47 млн). Прага официально потребовала от Москвы полностью компенсировать эту сумму.

В апреле 2021 года полиция Чехии в рамках расследования взрывов во Врбетице объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, также известных под псевдонимами «Петров» и «Боширов». Они же фигурировали в качестве подозреваемых в британском расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

В Кремле обвинения Чехии в адрес России называли безосновательными, разрушительными и лишенными здравого смысла.