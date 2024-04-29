Расследование уголовного дела о взрывах, которые произошли в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетица, приостановлено. Об этом говорится в совместном заявлении чешской полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) от 29 апреля. В то же время следствие сочло доказанным факт причастности российской военной разведки к взрывам. Москва отвергала подобные обвинения Праги.

Как утверждает Национальный центр по борьбе с организованной преступностью, взрывы совершили сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны России из подразделения, «предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом». Их имена в заявлении не приводятся.

NCOZ указывает, что сотрудники российской военной разведки якобы располагали «средствами для организации взрывов, в том числе людьми, которые выезжали с этой целью из России, а затем сразу же возвращались обратно», а также обладали «информацией о хранимых товарах, их перемещении и конечном пользователе».

Мотивами исполнителей следствие считает «предотвращение доставки оружия и боеприпасов в районы, где российская армия проводит свои операции». Кроме того, NCOZ утверждает, что это «не единичная акция», а часть «долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины».

В настоящее время рассмотрение дела о взрывах в 2014 году не может быть продолжено, поскольку чешской полиции не хватает информации о перемещениях отдельных сотрудников ГРУ по территории Чехии. Ведомство связывает это с тем, что российские уполномоченные органы отказываются удовлетворить от сотрудничества с Чехией.

Расследование приостановлено и в связи с тем, что подозреваемые находятся в России, говорится в заявлении.

«По этой причине полицейское ведомство не может получить дополнительную информацию, которая позволила бы начать уголовное преследование», — поясняется в заявлении.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, комментируя выводы следствия, заявил, что это было «чрезвычайно сложное расследование», передает ТАСС. По его словам, в рамках расследования чешские силовики «провели сотни следственных действий и допросов».

Ракушан назвал взрывы во Врбетице «совершенно недопустимым вмешательством» в суверенитет Чехии,»военным преступлением» и «актом терроризма». Он заверил, что Прага будет добиваться выдачи подозреваемых и выплаты материальной компенсации.

Взрывы во Врбетице

Два взрыва во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате первого взрыва взорвалось 50 тонн боеприпасов и погибли два сотрудника компании Imex Group, которая арендовала помещение. Второй взрыв произошел на складе, где хранилось 13 тонн взрывчатых веществ. Этот склад также был арендован Imex Group, которая заявила, что на нем хранились автоматы и артиллерийские снаряды. В результате второго взрыва погибших не было.

По данным чешских СМИ, хранившиеся на складах во Врбетице боеприпасы предназначались для отправки на Украину. Нанесенный взрывами ущерб был оценен более чем в 1 млрд крон (около $47 млн). Прага официально потребовала от Москвы полностью компенсировать эту сумму.

В апреле 2021 года полиция Чехии объявила в розыск в рамках расследования взрывов во Врбетице двух предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, также известных под псевдонимами «Петров» и «Боширов». Они же фигурировали в качестве подозреваемых в британском расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте 2018 года.

Согласно выводам чешской полиции, перед взрывами предполагаемые исполнители взрывов в 2014 году проникли на склады боеприпасов по поддельным паспортам, выданным на разные имена. МВД Чехии утверждало, что, по плану злоумышленников, боеприпасы должны были взорваться в Болгарии, однако по неизвестной причине они сдетонировали раньше запланированного срока.

Чешские СМИ утверждали, что к взрывам во Врбетице также могли быть причастны бывший военный из России Николай Шапошников и его супруга Елена. Пара проживала на полуострове Халкидики, писало издание iROZHLAS.

Весной 2021 года чешские власти официально обвинили Москву в причастности к взрывам во Врбетице и выслали из страны 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками спецслужб России. В свою очередь российская сторона отвергла обвинения Праги, выразив протест, а также объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и внесла республику в список «недружественных стран». Впоследствии число высланных дипломатов с обеих сторон достигло нескольких десятков.

В Кремле обвинения Чехии в адрес России и последующие действия Праги называли безосновательными, разрушительными, а также лишенными здравого смысла.