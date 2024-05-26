Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина присоединиться к мирному саммиту в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня. Украинский лидер призвал их «проявить лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами».

Обращение к лидерам США и Китая Зеленский записал в сгоревшей харьковской типографии. Стоя на фоне остатков книг, президент Украины объяснил, что Киев не хочет, чтобы «также, как эти книги, сгорел Устав ООН».

«Надеюсь, не хотите и вы. <…> Усилия мирового большинства — это лучшая гарантия выполнения обязательств. Пожалуйста, поддержите саммит мира своим личным лидерством и участием», — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что свое участие в саммите мира подтвердили уже более 80 государств. На мероприятии, по его словам, соберутся лидеры, «которых России не обмануть».

Кроме того, Зеленский считает, что конференция покажет, «кто в мире действительно хочет завершить войну, а не просто заявить про приостановку огня».

«Нет государства, которое способно остановить такую войну только своими силами. Нужно участие мировых лидеров», — заключил украинский лидер.

Bloomberg отмечало, что Байден, скорее всего, пропустит мирный саммит по Украине, поскольку он пересекается с предвыборным мероприятием американского президента в Калифорнии. Китай, в свою очередь, обещал бойкотировать встречи о мирном урегулировании конфликта на Украине, если к ним не будет допущена Россия, сообщал источник Politico.

Мирный саммит в Швейцарии

О том, что Швейцария проведет мирную конференцию по Украине, стало известно еще в январе. В швейцарском правительстве тогда заявили, что согласились провести саммит по украинской «формуле мира» по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятие будет проходить с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток. Швейцарский президент Виола Амхерд говорила, что саммит направлен «на достижение общего понимания между как можно большим числом государств для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине».

«Речь идет о том, чтобы предпринять конкретные шаги для мирного процесса. Конференция послужит платформой, на которой все присутствующие государства смогут высказать свои идеи», — пояснила она.

Амхерд подчеркнула, что успешный итог мероприятия не гарантирован, но «альтернативой было бы ничего не делать».

Россия не примет участие в мирной конференции, хотя министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что без участия Москвы мирный процесс невозможен. Ранее он также выступал за включение российской стороны в переговорный процесс по урегулированию вооруженного конфликта на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждал, что в основе организованной Швейцарией конференции лежит «исключительно ультимативная формула мира президента Украины Владимира Зеленского». В российском посольстве в Швейцарии добавили, что «эта формула якобы «не предполагает никаких компромиссов» и «полностью игнорирует сделанные из самых добрых побуждений инициативные предложения, которые прозвучали в свое время от КНР, ЮАР, Бразилии, Лиги арабских государств».