В Мариуполе подросток выстрелил из ручного противотанкового гранатомета, пострадали трое детей. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, инцидент произошел вечером воскресенья, 16 июня. Подросток нашел дома спрятанное отцом оружие — гранатомет РПГ-22 — и выстрелил из него, ранив мальчика 2014 года рождения и двух девочек (2009 и 2012 г.р.).

Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По этому инциденту проводятся следственные действия, добавил Пушилин.

Он призвал ответственно относиться к оружию, напомнив, что хранение незарегистрированного вооружения дома противозаконно и может привести к трагедии.

Российские войска взяли Мариуполь под контроль в мае 2022 года. В результате продолжительных боев он был сильно разрушен. Город вошел в состав России вместе с ДНР по итогам референдума в сентябре 2022 года.