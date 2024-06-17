Президент России Владимир Путин с 18 по 19 июня по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына посетит КНДР, после чего отправится с рабочим визитом во Вьетнам, сообщает пресс-служба Кремля.

«По приглашению Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин 18-19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

После этого — с 19 по 20 июня — Владимир Путин посетит Вьетнам, где у него запланированы встречи с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Стороны планируют обсудить партнерство между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях. По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы и сделано совместное заявление.

Российский лидер уже четыре раза приезжал во Вьетнам в качестве главы государства. Последний его визит состоялся в 2017 году, когда Путин участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

КНДР российский президент с официальным визитом посещал лишь однажды — в 2000 году, во время своего первого президентского срока. Тогда Путина принимал отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир.

В преддверии поездки российского лидера председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что главной целью визитов является укрепление экономики и развитие международного сотрудничества.

Политолог Сергей Марков предположил, что рабочие поездки Путина в КНДР и Вьетнам будут иметь разные цели. В Северной Корее российский лидер может договориться о снарядах, рабочих и отправке добровольцев на фронт, считает политолог.

«Во Вьетнаме также идёт борьба между проамериканскими и прокитайскими силами в руководстве. И баланс от братской России был бы очень полезен руководству Вьетнама», — заключил Марков