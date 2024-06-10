Цель предстоящих визитов президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам связана с развитием международного сотрудничества и укреплением экономики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, пока западные страны в своей политике активно применяют различные ограничения по отношению к другим государствам, Россия, наоборот, укрепляет связи со своими соседями.

«В противовес различного рода санкционным и прочим затеям Запада мы активно развиваем со своими соседями отношения, которые призваны, во-первых, укрепить экономику, гуманитарные контакты и вообще взаимное понимание на международной арене. Этому посвящены визиты нашего президента», — отметил сенатор.

Политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале предположил, что рабочие поездки Путина в КНДР и Вьетнам в июне будут подразумевать под собой разные цели.

В Северной Корее российский лидер может договориться о снарядах, рабочих, а также добровольцах на фронт, отметил политолог. Во Вьетнаме же, по мнению Маркова, Путин будет способствовать усилению прокитайского влияния и формированию российского крыла.

О том, что российский лидер в ближайшие недели посетит Северную Корею, а затем Вьетнам, утром 10 июня сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Кремль анонсирует визиты Путина, когда придет время и зарубежные партнеры согласуют даты приема.

Визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В конце марта 2024 года издание Vietnamnet сообщало, что президент России во время телефонного разговора принял приглашение генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг посетить Ханой.

Российский лидер уже четыре раза приезжал во Вьетнам в качестве главы государства. Последний его визит состоялся в 2017 году, когда Путин участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В КНДР, в свою очередь, Путина пригласил северокорейский лидер Ким Чен Ын во время визита в Россию в сентябре 2023 года. До этого российский лидер посещал КНДР с официальным визитом лишь однажды — во время своего первого президентского срока, в 2000 году. Тогда Путина принимал отец Ким Чен Ына — Ким Чен Ир.