Президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны руководителя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Еще одним замглавы Минобороны стал Павел Фрадков, до этого занимавший пост первого заместителя управделами президента. Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, который ранее занимал пост первого замминистра финансов.

Отдельным указом Путин освободил от должности статс-секретаря — замминистра обороны Николая Панкова, первого замминистра обороны Руслана Цаликова и еще двух замглавы Минобороны — Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова. Последний также уволен с военной службы.

Согласно еще одному указу президента, министру обороны разрешено иметь 12 заместителей вместо 10, в том числе двух первых замминистра.

Анна Цивилева на новом посту будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военных, сообщили в Минобороны. В ее задачи входит трансформация и выведение этих процессов «на новый качественный уровень, где в центре находится человек». Цивилева также будет курировать взаимодействие Минобороны с фондом «Защитники Отечества».

В сферу ответственности Павла Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом и земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства.

Леонид Горнин будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил. «Его главные задачи — повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств», — сообщили в Минобороны.

«Агентство»* называло Анну Цивилеву двоюродной племянницей Владимира Путина, утверждая, что ее отец — двоюродный брат президента России. Сама Цивилева назвала вопрос о родстве с Путиным «нелепым» и «глупым». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя предполагаемое родство главы государства с Цивилевой, говорил, что ему «об этом ничего не известно».

Муж Цивилевой — министр энергетики Сергей Цивилев. До прихода в правительство он был губернатором Кемеровской области.

* признано Минюстом России иноагентом