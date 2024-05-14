Госдума в ходе голосования утвердила кандидатуры 16 министров обновленного правительства России, которые ранее представил глава кабмина Михаил Мишустин. Больше всего голосов получил кандидат на пост главы Минпромторга Антон Алиханов — за него единогласно проголосовали 430 парламентариев.

Оксану Лут, претендующую на пост главы Минсельхоза, единогласно поддержали 429 депутатов. Столько же голосов у кандидата на пост главы Минтранса Романа Старовойта. Претендент на пост главы Минвостокразвития Алексей Чекунков получил 428 голосов.

Антона Силуанова, претендующего на пост главы Минфина, поддержали 348 парламентариев, а 84 проголосовали против него. У претендента на пост главы Минэкономразвития Максима Решетникова — 348 «за», 82 «против» и один воздержался. Наименьшее количество голосов набрал кандидат на пост главы Минпросвещения Сергей Кравцов: 345 голосов «за», 9 — «против», 71 депутат воздержался.

Новые министры в правительстве

Роман Старовойт, который возглавил министерство спорта, до этого занимал пост губернатора Курской области. В октябре 2018 года был назначен президентом России Владимиром Путиным врио главы региона, а в 2019 году участвовал в выборах на эту должность от «Единой России» и набрал 81,07%, после чего вступил в должность.

Ранее Старовойт работал в правительстве Санкт-Петербурга, в том числе в должности первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам (2007 год). Также он был референтом и заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры в аппарате правительства России (2010-2012 годы), руководил Росавтодором (2012—2018 годы), занимал должность замминистра транспорта (октябрь 2018 года).

Минпромторг возглавил Антон Алиханов — бывший губернатор Калининградской области. С 2016 года он был временно исполняющим обязанности главы региона и считался самым молодым областным руководителем. В 2017 году Алиханова избрали губернатором Калининградской области, а в 2022 году — переизбрали на второй срок. До этого Алиханов работал в Минюсте и Минпромторге, а с 2015 года занимал пост зампредседателя правительства Калининградской области.

Должность главы Минэнерго занял Сергей Цивилев, который с сентября 2018 года находился на посту губернатора Кемеровской области. До этого Цивилев работал гендиректором юридической фирмы «Нортек» в Санкт-Петербурге (1997-2013 годы), возглавлял ООО «Управляющую компанию «Колмар» (с 2014-го), занимал должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку (до сентября 2018 года).

Минсельхоз возглавила Оксана Лут, которая работает в ведомстве с 2018 года. В частности, в 2021-м она заняла должность первого заместителя министра. До этого Лут была одним из руководителей в Россельхозбанке.

Главой Минспорта стал Михаил Дегтярев. С сентября 2021 года он занимал пост главы Хабаровского края. До этого Дегтярев был председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В 2018 году он вошел в состав правления Федерации хоккея России (ФХР).

Свои посты в новом составе кабмина сохранили:

Антон Котяков (Минтруд),

Александр Козлов (Минприроды),

Сергей Кравцов (Минпросвещения),

Ольга Любимова (Минкульт),

Максим Решетников (Минэкономразвития)

Антон Силуанов (Минфин),

Михаил Мурашко (Минздрав),

Ирек Файзуллин (Минстрой),

Валерий Фальков (Минобрнауки),

Алексей Чекунков (Минвостокразвития),

Максут Шадаев (Минцифры).

До голосования представитель КПРФ Сергей Обухов говорил, что партия воздержится или будет против 12 из 16 представленных Мишустиным кандидатов на посты министров. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уточнил, что депутаты-коммунисты проголосуют «против» кандидатуры Ольги Любимовой на пост министра культуры, поскольку их «абсолютно не устраивает культурная политика».

Ольга Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года. В начале 2000-х годов она работала корреспондентом на телеканале ТВЦ, ведущей на «Столице», а затем — руководителем программы «Контекст» на «Культуре». В 2016 году Любимова возглавила дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Помимо этого, до назначения на должность министра культуры она была главой департамента кинематографии Минкультуры.

Аналогичным образом Зюганов пояснил, почему КПРФ не поддержит кандидатуры Антона Силуанова и Максима Решетникова на должности глав Минфина и Минэкономразвития соответственно. По его словам, партия не разделяет финансово-экономический курс, который Россия проводит с 1991 года. «К сожалению, Силуанов с Решетниковым так и не соскочили с этой колеи. Мы будем голосовать против этих кандидатур, мы не можем поддержать Силуанова и Решетникова», — заключил он.

Антон Силуанов был назначен и.о. главы Минфина в сентябре 2011 года, сменив на этом посту Алексея Кудрина, который находился в этой должности более 11 лет. В декабре того же года Силуанов был назначен на пост министра финансов. Как отмечал РБК, он занимает эту должность рекордный период — 13,5 лет. Максим Решетников занял пост главы Минэкономразвития в январе 2020 года. Ранее он работал министром правительства Москвы, руководителем департамента экономической политики и развития города Москвы (2012-2017 годы), а также возглавлял Пермский Край (2017-2020 годы).

«Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) также говорила, что поддержит не всех кандидатов на должности министров. Глава СРЗП Сергей Миронов говорил, что фракция в Госдуме «категорически не согласна» и проголосует против четырех кандидатур — Антона Силуанова, Максима Решетникова, Антона Котякова и Александра Козлова. Кроме того, Миронов отмечал, что депутаты СРЗП воздержатся от голосования за Михаила Дегтярева, поскольку у него «есть опыт руководства думским профильным комитетом, но не уверен, что этого достаточно для новой должности — [министра спорта]».