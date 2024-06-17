Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета, созданного во время войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС. Он связал такое решение с уходом из правительства одного из лидеров оппозиции Бени Ганца.

По словам премьера, чрезвычайный военный кабмин был создан по требованию Ганца, который ранее в июне объявил о выходе своей центристской партии «Государственный лагерь» из правительства Израиля.

«Как только Ганц ушел — в кабинете больше нет необходимости», — сказал Нетаньяху (цитата по The Jerusalem Post).

Газета The Times of Israel называет роспуск военного кабинета «ожидаемым», поскольку включения в кабмин вместо Ганца добивался крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Ключевые решения по войне будут принимать Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант на небольших специальных совещаниях с другими чиновниками, пишет The Times of Israel. Окончательно утверждать решения будет более широкий состав кабинета безопасности.

Бенни Ганц с 2020 по 2022 год занимал пост министра обороны, но по итогам последних выборов перешел в оппозицию. После начала войны Израиля с ХАМАС Ганц поддержал кабмин Нетаньяху и вошел в состав военного кабинета, в котором право голоса имели только три человека — Нетаньяху, Ганц и Галант.

Ганц призывал Нетаньяху к 8 июня изложить четкий план действий по достижению целей в секторе Газа. Не получив ответа, он объявил об уходе в отставку. Ганц также призвал провести осенью досрочные выборы, предупредив, что война в Газе может затянуться на годы.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС началась 7 октября 2023 года. В Израиле, который утром того дня подвергся массированным ракетным ударам, погибли около 1,2 тыс. человек, еще более 250 человек были взяты в заложники. По последним данным Минздрава сектора Газа, в анклаве с начала войны погибли уже более 37 тыс. палестинцев, ранены более 85 тыс.