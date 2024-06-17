В Москве более 120 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма, 55 из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, слова которой приводит ТАСС.

По словам Раковой, 30 пострадавших находятся в реанимации.

«Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков угрозы для жизни этих пациентов нет», — сказала заммэра.

Основные продукты, которые могли стать источником отравления, определены, их распространение приостановлено.

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