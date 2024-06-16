В Москве с 15 июня поступают сообщения о госпитализации с подозрением на ботулизм людей, которые заказывали доставку готовой еды. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что о массовом отравлении речи не идет. Следственный комитет возбудил уголовное дело и провел обыски в нескольких местах. Телеграм-каналы к вечеру 16 июня сообщили, что число госпитализированных превысило 40 человек. Что известно — в материале RTVI.

Одним из первых о госпитализации пациентов с ботулизмом сообщил телеканал РЕН ТВ. Утром 15 июня источник канала заявил, что заболевание диагностировали у 10 жителей столицы. Их состояние оценивали как тяжелое. По данным собеседника канала, трое из пострадавших ели консервы с тунцом, двое — лобио в вакуумной упаковке. РЕН ТВ называл отравление «массовым».

Двое отравившихся подключены к аппарату ИВЛ, утверждал канал. Позднее телеграм-канал «112» сообщил о восьми пациентах на ИВЛ. Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести, писал «112».

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявили, что «никакого массового отравления в Москве нет».

«Речь идет о пациентах, поступивших в инфекционный стационар с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. Подозрение на это заболевание остается пока у четырех больных. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии», ― сообщили агентству «Москва» в ведомстве 15 июня.

Чем отравились пострадавшие

В тот же день столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, часть пострадавших ела салат «Лобио» от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), а другая — салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт».

В службе рассказали, что до выяснения всех обстоятельств снимают с продажи салаты от «Кухни на районе» и «Гастропорта», которые могли привести к отравлению. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал гражданам не употреблять уже купленную продукцию.

Столичное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). Согласно версии следствия, с 14 по 15 июня в столичные больницы с признаками пищевого отравления обратились более 10 человек, которые заказывали продукты питания через службы доставки.

16 июня следователи провели обыски на производствах и складах компаний, блюдами которых отравились москвичи. При обыске территории рядом со складами была обнаружена продукция, интересующая следствие. В СК отметили, что работники пытались от нее избавиться.

Mash уточняет, что речь идет о фасоли, тунце и других продуктах, которые входят в состав салата «Лобио» от «Кухни на районе». По данным телеграм-канала, повара «Кухни» пытались избавиться от этих ингредиентов, однако «были пойманы».

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств отравления и результаты эпидемиологического расследования. По данным ведомства, в числе пострадавших люди от 18 до 60 лет.

Продукты из зоны риска сняли с продажи

Сервис «Кухня на районе» в субботу сообщил о приостановке работы из-за случаев отравлений в Москве. Компания убрала из продажи салат лобио, в рецепте которого использовалась консервированная фасоль, и начала проверку «всей цепочки поставок и производства». Также будут дополнительно проверены «вообще все продукты, даже те, которые не вызывают опасений», добавили в сервисе.

Сеть «Вкусвилл» сняла с продаж и остановила поставки потенциально опасной продукции, заявил представитель ретейлера, отвечая на требования покупателей во «ВКонтакте» провести «серьезную проверку» товаров компании «Гастропорт».

«Для обеспечения безопасности наших покупателей мы сняли с продаж продукт, который потенциально оказался в группе риска, до выяснения всех обстоятельств. Также заблокировали его к новым поставкам», — говорится в комментарии «Вкусвилла».

Представитель сети отметил, что магазин не получал жалоб на эту продукцию от своих покупателей. «Нет никаких подтверждений, что ненадлежащего качества продукт мог быть приобретен в нашем магазине. Ситуация находится под нашим контролем, мы на постоянной связи с Роспотребнадзором», — добавил он.

По утверждению телеграм-канала «112», к вечеру 16 июня число госпитализированных с подозрением на ботулизм выросло до 49 человек. Все они заказывали доставку готовой еды, пишет канал. Mash пишет о 41 пострадавшем. Официальных сообщений о росте числа госпитализированных не поступало.