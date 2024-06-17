Устроить демонстрационный ядерный взрыв не позволяют международные договоры, которые ранее подписала Москва, и это является реальным ограничением. Такое мнение эксперт по ядерному оружию Павел Подвиг высказал в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер.

По мнению Подвига, Россия «не решится» на подобные действия. Хотя в настоящий момент идет вооруженный конфликт, «при всем при этом существует какая-то рамка, в которой все это происходит», рассуждает эксперт.

«Вот так просто взять и, что называется, провести ядерные испытания формально нельзя, потому что Россия на самом деле является страной, которая подписала договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний», — заявил Подвиг.

То, что Москва отозвала ратификацию договора, «формально ничего не означает», уверен эксперт.

«Это был такой сигнал, который практических последствий не имел. Это, опять же, к вопросу о том, насколько действуют, насколько реальны вот эти ограничения. На мой взгляд, они, может быть, не стопроцентно надежны, но они реальны», — отметил Подвиг.

По словам эксперта, то, что Россия «осталась в договоре», является определенным фактором.

«Вот так просто взять и провести испытание ядерного оружия — ну, вот договор не позволяет. Нужно выйти сначала, отозвать свою подпись. Опять же, если отзывать подпись, то возникнут вопросы — а как к этому отнесутся почти 190 стран, которые являются тоже участницами этого договора. Это не такой простой момент», — считает Подвиг.

Он напомнил, что испытания в атмосфере запрещены другим договором, который СССР подписал еще в 1963 году.

«Тогда из него надо выходить. Даже Северная Корея не проводила испытаний в атмосфере, и не проводили их ни Индия, ни Пакистан. Здесь порог на самом деле настолько большой, что его вообще преодолеть, я считаю, нереально. Сигналы, конечно, посылаются, и ничего хорошего в этих сигналах нет. Но я убежден, что с практической точки зрения здесь препятствий хватает. Эти препятствия, может быть, не материальные, но они существуют», — сказал собеседник RTVI.

В ноябре 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). США и Китай никогда не ратифицировали ДВЗЯИ.

Замглавы МИД Сергей Рябков в интервью RTVI утверждал, что Россия не будет проводить ядерные испытания, пока их не будут проводить США.

В мае 2024 года член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов заявил, что России «стоит подумать» о проведении демонстрационного ядерного взрыва. Это позволит предотвратить прямой конфликт с Западом и новую мировую войну, считает он. В колонке для RTVI Суслов пояснил, что «речь ни в коем случае не идет о боевом применении ядерного оружия».