Ректор Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрий Ендовицкий задержан по подозрению в даче взятки (ч.4 ст.291 УК РФ). По этой статье ему может грозить до 12 лет лишения свободы. «Коммерсантъ» со ссылкой на Ленинский суд Воронежа пишет, что ходатайство следствия будет рассмотрено в среду, 19 июня.

Помимо Ендовицкого мера пресечения будет избрана 75-летнему профессору Юрию Трещевскому — заведующему кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ. Ему вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) и может грозить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает воронежское издание «Абирег», в феврале 2022 года ректор ВГУ якобы дал взятку в 1,5 млн за защиту докторской диссертации своей жены, которую та якобы писала не сама. В 2022 году Елена Ендовицкая защитила диссертацию и получила ученую степень. Ее научным руководителем стал Юрий Трещевский, который, «известен как соавтор ряда стратегий экономического развития Воронежской области, написанных по госзаказу региональных властей», пишет «Абирег».

По данным издания, в федеральном Минобрнауки могли дать указания о снятии Ендовицкого с должности ректора ВГУ, однако источники «Абирега» в облправительстве эту информацию не подтвердили.

Официально областные власти и правоохранительные органы информацию о задержании Ендовицкого и Трещевского не комментировали.

Дмитрий Ендовицкий родился в Воронеже в 1970 году. В 1993 он окончил экономический факультет Воронежского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности», а в 2011 году занял должность ректора университета. В 2023 году Ендовицкий на этом посту получал ежемесячную зарплату в 392 тыс. рублей, пишет «Абирег».

Ендовицкий также является депутатом Воронежской облдумы и заместителем сектретаря регионального отделения «Единой России». Помимо этого, Ендовицкий — капитан запаса ФСБ: он неоднократно был награжден медалями Министерства обороны России. В 2022 году подписал письмо в поддержку действий российской армии и попал под персональные санкции Украины за поддержку боевых действий.