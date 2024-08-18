Москва и Киев не вели и не ведут каких-либо переговоров, а вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область исключило возможность возобновления переговорного процесса, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 18 августа.

Захарова отметила, что после того, как в апреле 2022 года Украина вышла из переговорного процесса с Россией, контакты между российской и киевской стороной касались только гуманитарных вопросов, и осуществлялись через посредников. В числе таких вопросов представитель МИДа назвала обмен пленными.

У Киева «неоднократно» были «шансы на переговорное решение кризиса», говорится в заявлении Захаровой.

«Самый недавний представился в июне этого года, когда президент России Владимир Путин выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу. <…> Это предложение включало в себя признание территориальных реалий, отказ Украины от членства в НАТО, отмену незаконных санкций и прекращение дискриминации русскоязычных граждан», — считает представитель российского МИДа.

После наступления ВСУ на Курскую область с Украиной «разговаривать не о чем», подчеркнула Захарова.

Накануне газета The Washington Post опубликовала материал со ссылкой на источники в дипломатических кругах, в котором говорилось о срыве запланированных на август переговоров между Украиной и Россией.

Собеседники WP утверждали, что делегации Москвы и Киева планировали встретиться в Катаре, чтобы обсудить всеобъемлющее соглашение, предполагающее прекращение вооруженного конфликта. По данным газеты, стороны также планировали заключить взаимную договоренность о ненападении на объекты энергетической инфраструктуры друг друга на ближайшие два месяца.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с WP заявили, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

После вторжения ВСУ в Курскую область президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». «О чем с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом глава государства.

В Киеве вторжение в Курскую область объясняли желанием усилить позиции Киева на предполагаемых будущих переговорах. Аналогичное мнение высказывал Путин. По его словам, власти Украины пытаются таким образом остановить продвижение Вооруженных сил России в Донбассе, а также «посеять рознь, раздоры» в российском обществе.