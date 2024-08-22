Украинские власти планируют подготовиться к возможным переговорам с Россией этой осенью, сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам собеседника издания, Киев стремится «начать разговор с Россией» и провести переговоры об обмене пленными по принципу «все на всех», продовольственной и ядерной безопасности.

Газета отмечает, что усилия Украины по подготовке почвы для переговоров предпринимаются в преддверии президентских выборов 5 ноября в США. The Kyiv Independent назвала Вашингтон главным западным союзником Киева, а также источником оружия и финансовой помощи.

В середине июня президент России Владимир Путин выдвинул Украине несколько условий для начала переговоров об урегулировании конфликта: вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от членства в НАТО. В Киеве эти условия назвали ультимативными.

После вторжения ВСУ в Курскую область президент России заявил о бессмысленности переговоров с людьми, которые «без разбора наносят удары по мирным людям» или «пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики». «О чем с ними вообще можно говорить?» — задался вопросом глава государства.

13 августа постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский также заявил, что начав вторжение, Киев «выбрал эскалацию» вместо «очень щедрого предложения» о переговорах.

17 августа газета The Washington Post (WP) также сообщила, что атака на Курскую область сорвала якобы планировавшиеся непрямые переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Катара.

По данным газеты, разговор велся о соглашении прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры на ближайшие два месяца. В дальнейшем, по данным источников, стороны планировали прийти к всеобъемлющему соглашению о прекращении огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никакие переговоры между Россией и Украиной не ведутся, поэтому «срывать было нечего». По ее словам, после атаки ВСУ на Курскую область с Украиной «разговаривать не о чем».

В офисе Зеленского в свою очередь заявили WP, что переговоры в Катаре планировались, но сроки их проведения были перенесены в связи с «ситуацией на Ближнем Востоке».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк позже назвал вторжение ВСУ в Курскую область «военным инструментом», призванным «убедить Россию» войти в «справедливый переговорный процесс». По его словам, Киев «не заинтересован в оккупации российских территорий», но ему «придется посадить РФ за стол напротив на своих условиях».