В то время как украинское наступление в Курской области забуксовало, российская армия значительно ускорила темпы продвижения на Донбассе. Спецкор RTVI Алексей Сочнев рассказывает в своей колонке об обстановке на фронте и о том, какие шаги российского военно-политического руководства могут быть предприняты для завершения военной операции в ближайшем будущем.

Чем обусловлены быстрые темпы продвижения российской армии на Донбассе

На Донбассе российская армия заняла за несколько недель в два раза больше населенных пунктов, чем ВСУ в Курской области за то же время. В их числе — несколько городов, в том числе далеко не маленькая Новогродовка, павшая буквально за два-три дня. Этот город тесно связан с Селидово, которое сейчас штурмуют российские войска. Оба этих населенных пункта составляют единый промышленный центр.

Подобные быстрые броски были и с украинской стороны в Харьковской области в начале СВО, но в положении, когда бои месяцами ведутся за деревни, в которых никто не живет, россияне взяли такой темп продвижения впервые. Произошло то, о чем я предупреждал неоднократно — частичный обвал фронта со стороны Украины.

Многие наблюдатели говорят, что это случилось из-за начала «курской авантюры», — якобы с донецкого оперативного направления были сняты боеспособные подразделения и направлены в Курскую область. Но я, как обычно, не соглашусь с большинством и скажу, что эти вещи никак не связаны. Судя по некрологам, в операции на российской территории командование ВСУ использовало силы специальных операций, штурмовые батальоны из бывших заключенных, успех закрепляли механизированные бригады, пополненные мобилизованными в мае этого года. Все эти силы не участвовали на тот момент в боях в Донбассе. Так что происходящее на покровском направлении обусловлено просто общим состоянием дел на нем — там у ВСУ просто тотально не хватает личного состава. Это закономерный результат тактики ВС России с постоянным продавливанием по всей линии фронта, которую мы наблюдали последние десять месяцев.

Вспомним стремительное продвижение российской армии около Очеретино, которое состоялось задолго до начала курской операции. Очевидно, что пока ответить на этот вызов ВСУ не могут и оказываются неспособны закрепиться на каком-либо рубеже. Все потому, что между стратегией тотальной обороны и битвы за каждую деревню есть определенное противоречие. Полгода назад ВСУ могли себе позволить любой ценой удерживать Крынки и Бахмут, сейчас — нет, поскольку украинская армия находится в истощенном состоянии.

Единственная возможность для ВСУ как-то остановить этот начавшийся обвал — переход к тотальной обороне, уход из ряда населенных пунктов, не исключая Покровск.

Впрочем, думаю, они на это не пойдут, поскольку, помимо большого военного значения, этот город приобрел и идеологическую важность для украинского руководства. Но делая это, им хорошо бы уже начать строить оборонительные линии на границе Днепропетровской области, потому что битву за центральную часть Донбасса они проиграли, и выход россиян на этот рубеж — вопрос времени.

К тому же неожиданно мы увидели активизацию фронта на флангах Угледара. Группировка ВСУ, судя по сообщениям с мест, находится там в кризисном состоянии, и потому, вероятно, вскоре этот город будет занят российской армией. Причем еще раньше, чем Покровск, который никто пока не собирается штурмовать в лоб.

Что происходит в Курской области

Тема Курской области становится для нынешнего момента периферийной — не только благодаря тому, что происходит на фронте, но и судя по сокращению количества публикаций о ней в западных СМИ. Как я уже писал в предыдущей своей колонке, эта история была рассчитана исключительно на вау-эффект, который постепенно прошел.

Ситуация здесь стабилизировалась. Российскому руководству удалось изыскать резервы. С некоторых направлений все-таки сняли опытные батальоны, состоящие преимущественно из донбасских бойцов. Именно им, вкупе с бывшими участниками ЧВК «Вагнер», сейчас воюющими в «Ахмате», удалось удержать фронт в Курской области. Они не дали ВСУ прорваться в райцентр Коренево, которое я ранее называл одним из основных направлений удара.

Теперь здесь начались позиционные бои с рытьем укреплений в районе Суджи и других приграничных территорий. Уходить оттуда Зеленский с Сырским не будут ни при каких условиях, даже если все их будут критиковать. Курская история — прямое продолжения эпопеи с плацдармом ВСУ в Крынках на левом берегу Днепра. Это село не имело никакого военного значения, но за него положили тысячи жизней украинских военных.

Курская операция представляет собой единственную возможность что-то предъявить на «западном фронте» переговоров с союзниками Украины, единственный козырь, под который можно просить военную технику дальше.

Для этого уже создали линейку бригад с новыми номерными обозначениями, хотя понятно, что с такой нехваткой личного состава у ВСУ это просто пустышки для выбивания из западных партнеров поставок БМП и танков. Просить же просто заменить уничтоженную как-то не комильфо, а тут можно сказать: вот, мы усиливаем свою мощь, раз тем бригадам дали, дайте и этим!

Тем временем Зеленский намекает, что план победы Украины лежит через Курскую область и расширение ее оккупации, но многие вокруг него говорят, что войска оттуда нужно выводить и отправлять на подкрепление покровского направления. Однако, когда костяшки домино падают, наивно думать, что если переставить какую-то из них, то она удержит обвал. Следующий шаг российского военно-политического руководства после вывода ВСУ из Курской области просчитывается легко: начало создания «санитарной зоны» в Сумской. В то же время подготовленных позиций по ту сторону границы нет, как не было их в Харьковской области на момент захода туда российских войск.

Так что в целом ситуация для ВСУ патовая, и потому я остаюсь при своем мнении. Украинцы будут стараться закрепиться в Курской области и постепенное их выдавливание оттуда начнется не раньше октября. А первым признаком того, что украинское командование приняло решение выходить оттуда, станет строительство фортификаций по границе Сумской области.

Существует ли связь между отставками в украинском правительстве и ситуацией на фронте

Прямой связи не прослеживается, однако мы можем сделать четкий вывод, согласно которому тандем Ермак-Зеленский понимает, что ситуация развивается не так, как бы им хотелось. Нужно продемонстрировать населению готовность принимать жесткие решения. Эйфория первых дней наступления на Курскую область спала и в соцсетях все чаще слышны голоса недовольных.

Как я уже говорил выше, курская операция никак не повлияла на происходящее на Донбассе, однако людям это не объяснишь. Они считают, что эти «огромные» силы (хотя это не так, группировка ВСУ в Курской области существенная, но никак не «огромная») нужно направить на укрепление позиций около Покровска. Одновременно с этим украинцы наблюдают за насильственными «бусификациями» — то есть работой сотрудников ТЦК (или, как их еще называют, «людоловами»), запихивающих граждан прямо на улице в свои автобусы для последующей отправки на фронт.

На Западе в свою очередь недовольны тем, что власть на Украине не меняется, а Зеленский постепенно получает для себя буквально диктаторские полномочия.

Смена ключевых фигур в правительстве — это попытка показать населению, что те, кто наверху, все понимают и пытаются что-то изменить. Западным же партнерам демонстрируются таким образом сменяемость власти и борьба с коррупцией. Дескать, выборы мы по Конституции провести не можем, но сейчас хотя бы министров поменяем.

На фронте эти изменения никак не скажутся, потому что все министры и так были лояльны Офису президента, а те, кого назначат, будут еще лояльнее. В итоге получится все как в басне Крылова «Квартет» — «а вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

Стоит, впрочем, отметить, что перестановки коснулись не только правительства, но и командования ВСУ. Был уволен командующий Воздушными силами Николай Олещук, отстранен от дел на время проверки СБУ начальник штаба Сил беспилотных систем Роман Гладкий. И вот это уже напрямую влияет на боевой дух войск.

Эти решения были чисто эмоциональными и сделанными в целях пиара. Первого сняли из-за гибели украинского аса, управлявшего F-16, второго — за его якобы связи с Россией и за то, что он не имел ранее никакого отношения к беспилотникам. Но я уверен, что на каждого военного найдется и в российской, и в украинской армии какой-то компромат, особенно, если он служит много лет. И давайте обратим внимание на то, что в России министром обороны стал Андрей Белоусов, не имевший отношение к армии — однако изменения, происходящие при нем, большинство оценивает скорее как положительные.

Все это — политика там, где ее быть не должно. Армии нужно быть слаженной машиной, где человека, если к нему есть какие-то претензии, проверяют до назначения на должность. Такие разборки говорят о несовершенстве системы управления и ее загнивании.

Отмечу еще, что мало кто замечает массовые уголовные дела, которые в последнее время постоянно заводят на украинских комбригов за оставление позиций. А происходит это по вполне объективным причинам: нехватка личного состава, боеприпасов и отсутствие укреплений. Что им, угробить всех оставшихся людей и стоять, буквально, на смерть? Все это — звенья одной цепи.

Какими будут территориальные требования России к Украине после курской операции

У Зеленского есть план достижения мира. Первый пункт в нем — операция в Курской области, второй, который он не проговаривает, — определенно, желание получить от западных партнеров разрешение атаковать с помощью дальнобойного оружия иностранного производства территорию России.

Он считает, что, напав на Курскую область, осуществил «психологическое подавление» воли Путина и российского военно-политического руководства. Дальше, предполагаю, Зеленский хочет «подавить» волю элит и простых людей, которые влияют на мнение президента, когда Украине разрешат бить баллистическими или крылатыми ракетами по Питеру и Москве. Так сказать, дать почувствовать «заплывшим жиром» жителям двух столиц, что боевые действия — это не только где-то далеко.

Третий шаг — разрешение на разрушение Крымского моста, по которому почему-то украинцам тоже пока не дают бить с помощью западного дальнобойного оружия. И когда Украине позволят наносить удары вглубь России, этот запрет будет автоматически снят. Этот мост для украинского руководства — символ российского Крыма, «пуповина Путина», которую они хотят оборвать. Со стороны это выглядит наивно, но у них своя реальность.

Что касается российских условий окончания боевых действия, то они действительно изменятся, о чем говорили официальные лица страны. Некоторые называют Покровск «ключами к Днепропетровской области». Трасса, которая идет через него, не заканчивается на границах Донецкой области, она идет дальше, на Днепропетровск (Днепр). И никаких укреплений там нет, потому что просто никто не прогнозировал, что российские войска смогут туда дойти.

Так что, вполне возможно, в неком обозримом будущем мы увидим и референдум в Днепропетровской области — все зависит от скорости продвижения армии и ее возможностей.

Впрочем, активная фаза российского наступления в этом году вскоре прекратится. Во-первых, люди устают, во-вторых, близится осень и распутица. В большей части регионов, где ведутся бои, почва такая, что по ней в это время года будет сложно перемещаться.

Рано или поздно разрешение на удары по Москве и Питеру Запад Украине даст, а России придется искать ответ на переход этих «красных линий». Ответов, как я предполагаю три, каждый со своими минусами:

Окончательное решение энергетического вопроса с ударами по 750 кВ подстанциям (а без возможности передачи энергии Украина будет как человек без нервной системы) Применение тактического ядерного оружия, которое способно уничтожить, например, все мосты через Днепр Новая мобилизация 300 тысяч человек — этому ходу Украина не сможет ничего противопоставить, даже если начнет набирать в ВСУ 18-летних.

Минусы первых двух вариантов — неодобрение со стороны нейтральных стран и союзников. Минусы третьего варианта — нестабильность в обществе и существенный удар по экономике. Но тут встанет еще и вопрос технического оснащения мобилизованных — в отличие от Украины, у России нет таких богатых возможностей выгребать склады других стран. Надеяться можно было бы разве что на Китай, но пока мы не увидели на поле боя ни китайской бронетехники, ни боеприпасов.

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