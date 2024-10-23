Президент Беларуси Александр Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года, объявил о планах баллотироваться на новый срок. Об этом он сообщил в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой. Выборы главы республики пройдут в январе 2025 года.

Скабеева опубликовала расшифровку разговора с белорусским лидером, в котором Лукашенко заявил: «Да, Оля, пойду на выборы президента».

Это не первый раз, когда политик объявляет о своих планах побороться за кресло руководителя страны. В феврале Лукашенко в ответ на вопрос, собирается ли он идти на президентские выборы, сказал: «Пойду-пойду-пойду». Тогда он заявил, что чем больше оппозиция «будет напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», пообещав сделать «так, как это надо для Беларуси».

23 октября в Беларуси утвердили дату проведения президентских выборов — 26 января 2025 года. Председатель палаты представителей республики Игорь Сергеенко заявил, что эти выборы «определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития».

Александру Лукашенко 70 лет, он занимает пост президента Беларуси с июля 1994 года на протяжении шести сроков подряд. По белорусскому законодательству, главой республики может стать родившийся в стране гражданин не моложе 40 лет, который находился до выборов в стране не менее 20 лет. Также у него не должно быть паспорта другого государства или вида на жительство за рубежом.

Предыдущие президентские выборы прошли в Беларуси в августе 2020 года. Согласно данным ЦИК, победителем стал Лукашенко. Белорусская оппозиция не согласилась с официальными результатами и утверждала, что победу на выборах одержала Светлана Тихоновская, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, которого незадолго до выборов отправили под арест.

После объявления результатов выборов в Беларуси прошли масштабные протесты, которые продолжались несколько месяцев. Некоторые участники протестных акций были приговорены к тюремным срокам, либо были вынуждены покинуть страну.