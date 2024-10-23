Помимо представленного Западу «плана победы» президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать еще один план, предназначенный для самой Украины. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си» со ссылкой на источники.

Речь идет не об альтернативе «плану победы», а о внутреннем плане действий, который помог бы стране «выстоять» в условиях военных действий, уточняется в публикации.

Документ будет касаться решений в военно-промышленном комплексе, обороне, экономике, социальной политике и других сферах. По замыслу Зеленского, шаги по реализации этого плана должна выполнить сама Украина. Ожидается, что инициативу представят до конца 2024 года.

«Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — пояснил источник «Би-би-си» в команде Зеленского.

Помощь партнеров и внутренняя работа — это параллельные процессы, заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя «РБК-Украина» данные «Би-би-си». Он отметил, что «план победы» ориентирован на западных партнеров и их возможности, а украинцам нужно объяснить, как должна работать экономика во время военных действий.

«Но нужна стимуляция и внутреннему рынку — что в этой экономике должны делать органы и подобное. Это две составляющие одного процесса», — сказал Подоляк.

По его словам, Зеленский «хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление», и что может быть сделано на этих направлениях в определенный срок «с учетом необходимости».

Новый план Зеленского нацелен на мотивацию украинцев, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Им [украинским властям] нужно людям что-то предъявлять, иначе внутри может быть взрыв. Понятно, что люди не могут быть довольны тем, что происходит. Поэтому, несомненно, нужно озвучивать мобилизационные планы, лозунги. Плюс нужно всячески продемонстрировать поддержку Запада, иначе им не поверят», — сказала Журова «Ленте.ру».

«План победы» и реакция на него

«План победы» Зеленского содержит пять пунктов и три секретных приложения. Четыре пункта рассчитаны на реализацию во время военных действий, пятый — послевоенный. План подразумевает приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта, укрепление ее обороны, размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания», помощь в развитии украинской экономики. Пятый пункт предлагает задействовать украинских военных в защите Европы после окончания конфликта.

В Киеве «план победы» рассматривают как попытку подтолкнуть Россию к мирным переговорам на выгодных для Украины условиях. Зеленский представил свою инициативу властям США и лидерам стран ЕС во время зарубежных визитов в сентябре-октябре. В Белом доме заявили, что поддерживают план украинского президента по «достижению справедливого мира».

Американские СМИ в свою очередь пишут, что план Зеленского не вызвал энтузиазма в Вашингтоне. По словам источника журнала The Economist, в США считают, что план «обречен на провал», но не говорят этого Зеленскому напрямую.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу «планом беды Украины и украинского народа». В Кремле документ сочли «замаскированным планом» США по продолжению военного конфликта, а сами предложения — эфемерными.