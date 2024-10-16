В Кремле в ответ на «план победы», представленный президентом Украины Владимиром Зеленским, предложили властям в Киеве «протрезветь» и «осознать бесперспективность» проводимой ими политики. Какую реакцию вызвал этот план у российских политиков, политологов и военных блогеров — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане — но, скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом. Какого-то иного там плана нет.

Но может быть иной план, который может быть действительно мирным: это осознание киевским режимом бесперспективности той политики, которую он проводит. И, скажем так, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к этому конфликту.

Официальный представитель МИД Мария Захарова

Это конечно никакой не план, это набор бессвязных лозунгов. <…> В совокупности пунктов и секретных подпунктов это не «план победы» Зеленского, это «план беды» Украины и украинского народа.

Зампред Совета Федерации Константин Косачев

Так называемый «план победы» Зеленского — стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией. Первый же пункт — приглашение Украины в НАТО прямо сейчас, в разгар боевых действий, как и требование снять ограничения на применение дальнобойного оружия, означает именно это. С учетом того, что нынешняя ситуация в Европе вызвана именно расширением НАТО, это означало бы заливать пожар бензином.

<…> Ну а предложение использовать после всего самих украинцев в качестве военной силы для Запада, которая со временем заместит даже американских военных (нахождение которых в Европе и есть главная цель НАТО) выглядит откровенным фарсом на фоне огромных потерь, облав на призывников и их бегства за рубеж, усталости населения от конфликта. В общем, ничего иного, кроме «НАТО, подари нам победу», так и не прозвучало.

Сенатор Алексей Пушков

Т.н. план Зеленского — не план, а набор максималистских, нереалистических установок. Так к нему и отнесутся в мире — от Пекина до Бразилиа. Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: призывая принять воюющую Украину в НАТО, Зеленский предлагает Западу воевать за Украину. Вот и весь «план».

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев

План Зеленского совершенно не касается непосредственно военных действий. Он не говорит о выходе на границы 1991 года, и не исключено, что в секретных приложениях сказано, что Украина готова будет заморозить конфликт, если Запад удовлетворит желания Зеленского. Если «формула мира Зеленского» перечисляла, чего Украина хочет добиться от России, то «план победы Зеленского» полностью посвящен тому, что Украина хочет получить от Запада.

Поскольку Запад эти желания, очевидно, не удовлетворит, у Зеленского в будущем будет возможность заявить, что раз Украине не помогают согласно плану, остается просить мира на других условиях. Но вина за соглашение с Россией будет лежать на Западе. На Западе желание Зеленского возложить вину на них понимают, и поэтому не отвечают конкретным отказом. Там говорят — «мы подумаем, может быть позже».

Политолог Александр Кынев

Все это конечно говорит о том, что никакого «плана победы» нет от слова совсем (дайте еще денег и введите войска, это не план победы, а признание своей личной неспособности ничего изменить).

Политолог Сергей Марков

Марков описал три варианта того, как именно можно расценить план Зеленского, и какие в зависимости от этого будут последствия.

Это реальный план, созданный Зеленским в координации с партией войны на Западе. И есть реальная угроза, что Запад перейдет к этому плану в той или иной форме в ближайшее время.

Если так — то впереди эскалация.

Зеленский изложил специально радикальный план с гипертрофированными требованиями, чтобы обвинить Запад в поражении ВСУ на фронте. И хочет воспользоваться этим и согласиться на уступки территорий России, — дескать, это Запад виноват.

Если так, то уже близки мирные переговоры.

Это не рациональный план, а иррациональные запросы человека, который уже превратился в маньяка.

Если так, то впереди большая провокация маньяка Зеленского, чтобы резко обострить ситуацию.

Военный эксперт Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь»)

По сути, это снова перефразированный список требований к НАТО о размещении новых вооружений, снятии ограничений на дальнобойные ракеты и новых санкций против России. Ожидать чего-то принципиально другого, учитывая нынешнюю позицию коллективного Запада и положение дел на фронте, не стоило.

<…> США и Великобритания фактически открыто заставляют киевский режим воевать до последнего украинца для выполнения «грязной работы» в своих интересах, не подвергаясь при этом особому риску. Косвенно это подтвердил сегодня сам Зеленский, заявив, что Украина обладает стратегическими минеральными ресурсами (ураном, титаном, литием, графитом) на триллионы долларов, которые надо защищать в интересах НАТО. И пожалуй, это главный вывод, который стоит вынести из сегодняшнего выступления.

Военкор Александр Сладков

Ничего нового. Ни тени маневра в попытке спасти своих солдат и остатки территории. <…> Украина не готова договариваться. Вместо этого он [Зеленский] предлагает проекты по замене американцев в Европе [украинцами]. Ну кто американцев — дисциплинированных, сильных, организованных — заменит украинскими войсками? Это бред какой-то. А коль скоро в плане бред и явное отсутствие желания договариваться с Россией, то Владимир Зеленский отсутствием возможности маневра становится опасен.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad)

В общем, «заграница нам поможет». Вот ради этого в ближайшие месяцы умрет очень много украинцев.

Военный волонтер Алексей Живов

Теперь становится понятно, зачем Украине нужна была Курская операция, удары по территории России, и другие военные планы, нацеленные на нанесение России серьезного урона — они пытаются спровоцировать прямую войну Россия-НАТО. В этом весь план.

На мой взгляд, реалистичность этого плана максимально низкая, но контур и идея украинского государства понятны. Их главная задача всеми правдами и неправдами добиться того, чтобы Украину включили в Североатлантический альянс в том виде, в котором она сейчас существуют, а затем спровоцировать войну НАТО с Россией.