Президент Украины Владимир Зеленский представил перед депутатами Верховной Рады «план победы» из пяти пунктов и трех секретных приложений, сообщает издание «Украинская правда». В документ вошли вступление в НАТО и в перспективе замена контингента США в Европе на бойцов ВСУ.

«Первый пункт, и очень важный — это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность в том, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности», — сказал Зеленский.

Второй пункт включает в себя вопросы необратимого укрепления украинской обороны, а также разворот боевых действий в сторону России и перевод их на российскую территорию. Этот пункт снабжен секретным приложением.

Третий пункт — размещение на Украине комплексного неядерного сдерживающего пакета. Этот пункт также снабжен секретным приложением, доступ к которому был предоставлен лидерам США, Британии и Италии.

Четвертый пункт включает в себя вопросы, связанные со стратегическим экономическим потенциалом страны. Доступ к секретному приложению по этому пункту был предоставлен руководству США и ЕС.

Пятый пункт касается вопросов послевоенного устройства, в рамках которого предлагается использование украинского опыта для защиты Европы, а американских военных на территории ЕС предполагается заменить украинскими после завершения конфликта.

«Этот план возможно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от России», — заявил Зеленский.

Украинский лидер также выразил уверенность в том, что Киев вместе с партнерами должен приложить силы к тому, чтобы «принудить к миру» Россию.

Ранее издание Politico предположило, что «план победы» Зеленского будет включать в себя приглашение в НАТО, разрешение на использование ПВО западных стран для ударов по российским беспилотникам, разрешение на дальнобойные удары по России западным оружием, поставку германских ракет Taurus, а также вливание в военную промышленность страны западных инвестиций. Издание назвало реалистичными лишь увеличение отправок западных систем ПВО на Украину, а также инвестиции в ВПК.

Издание The Washington Post назвало туманными перспективы стратегии Зеленского на фоне нежелания США ставить под угрозу предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис и предпринимать резких непопулярных действий. В комментарии для The Times британский дипломат также назвал «план победы» Зеленского скорее «списком покупок, а не стратегией».