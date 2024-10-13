Украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем попросил разрешить ВСУ наносить удары вглубь России, в том числе немецкими дальнобойными ракетами Taurus, и одобрить ускоренный прием Киева в НАТО. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

По утверждению газеты, Шольц оставил просьбы Зеленского «без внимания»: он не отказал категоричным образом, но и не дал положительного ответа.

Источник издания добавил, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в формате «Рамштайн» из-за урагана «Милтон» было лишь отговоркой: на самом деле американский лидер не хочет высказываться о российско-украинском конфликте в преддверии президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре этого года.

По оценке военного эксперта, профессора Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масалы, Зеленский «ни на шаг» не продвинулся с двумя главными требованиями украинского «плана победы».

«В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — считает Масала.

Встреча Зеленского и Шольца прошла 11 октября в Берлине. Изначально предполагалось, что в Германии в период госвизита президента США Джо Байдена с 10 по 13 октября пройдет встреча по Украине в формате «Рамштайн». Однако после того, как Байден из-за урагана «Милтон» отложил поездку, встречу было решено перенести, новая дата ее проведения пока неизвестна.

«План победы» Зеленского

Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» 18 сентября, в том же месяце он был представлен американскому руководству. Как писала газета The Times, в ходе состоявшейся 26 сентября встречи с Байденом Зеленский лично просил снять ограничения на удары ВСУ вглубь России западным оружием, но в итоге покинул Белый дом в состоянии разочарования.

Источники The Wall Street Journal из числа американских и европейских чиновников утверждали, что в Вашингтоне не увидели в плане Зеленского ничего нового. По словам высокопоставленного представителя американского Госдепа, план «в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику», но не содержит конкретных предложений по достижению победы над Россией.

The Times писала, что «план победы» Киева состоит из четырех пунктов, которые охватывают:

— гарантии безопасности для Украины, «подобные пакту о взаимной обороне при членстве в НАТО»,

— продолжение операции ВСУ в Курской области,

— одобрение запроса на «конкретное» современное оружие,

— международную финансовую помощь Украине.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что в план входит увеличение инвестиций в военное производство на Украине, «аудит санкций» против России, а также возможность Украины самостоятельно выбирать свою роль в мировой политике и вступать в любые альянсы.