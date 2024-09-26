Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что план украинского лидера Владимира Зеленского по победе над Россией не имеет комплексной стратегии и представляет собой не более чем переформулированную просьбу о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на ракеты большой дальности, заявили американские официальные лица газете The Wall Street Journal (WSJ).

На протяжении нескольких последних месяцев Зеленский анонсировал свой план как «основу для разгрома России» — и в четверг, 26 сентября, он должен проинформировать своего американского коллегу Джо Байдена о деталях этого плана на заседании в Белом доме. Предполагается, что это будет первый раз, когда администрация Байдена сможет узнать всю структуру плана целиком.

Однако, как пишет WSJ со ссылкой на анонимно опрошенных высокопоставленных американских и европейских чиновников, план Зеленского не предлагает «четкого пути к победе Украины» — особенно с учетом того, что российские войска медленно, но уверенно продолжают продвигаться вперед на поле боя.

«Я не впечатлен, там не так уж много нового», — сказал один из источников американского издания.

Собеседники WSJ заявили, что «за кулисами» Зеленский выступает с максималистскими предложениями, надеясь на то, что США и их союзники предоставят Украине все, о чем она просит.

«Но нынешнее состояние украинской структуры обескуражило главных помощников Байдена, заявили американские чиновники, которые в последние недели ездили в Киев и были проинформированы об элементах плана. Они надеялись услышать что-то конкретное, что администрация Байдена могла бы поддержать, поскольку до конца его полномочий оставалось всего четыре месяца», — говорится в статье.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил, что план Зеленского «в целом охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику».

«Но американские и европейские чиновники заявили, что наиболее проработанной частью плана является первая фаза — запросы, связанные с оружием, — в то время как остальные ключевые элементы имеют меньше подробностей», — утверждает WSJ со ссылкой на свои источники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал план «очень конкретным и понятным», однако ограничился лишь заявлением о том, что «он содержит как военную, так и дипломатическую часть и перспективы дальнейших экономических выгод».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил WSJ, что центральным элементом плана Зеленского является «зеленый свет» на использование западного оружия «по усмотрению Киева». Без этого, пояснил финский лидер, предложения Украины в конечном итоге окажутся «менее актуальными» из-за ее неспособности отвечать на продолжающиеся российские атаки.

Визит Зеленского в Вашингтон проходит на фоне возмущения республиканцев вмешательством Украины во внутреннюю политику США накануне президентских выборов.

В частности, украинского лидера подвергли нападкам за критику в адрес кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Дж. Д. Вэнса, а спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон призвал уволить посла Украины в США за участие в «явно предвыборном мероприятии» на предприятии в Пенсильвании.

WSJ констатирует, что Киев и Вашингтон, которые «надеялись объединиться для продвижения вперед», теперь оказались «в решающей точке без общего видения» дальнейшего развития конфликта, и ситуация усугубляется разногласиями между США и их союзниками по поводу снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь России.

Издание напоминает, что Байден месяцами отказывает Украине в снятии ограничений на использование поставляемых США и Великобританией ракет большой дальности. Хотя британский премьер-министр Кир Стармер призывает Вашингтон уступить просьбам Киева, в администрации Байдена убеждены, что ракеты дальнего действия не создадут «стратегический переломный момент» — и, наоборот, могут подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации.

Неуступчивость Байдена вызвала недовольство у многих европейских лидеров. Выступая на полях Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе, некоторые из них не скрывали разочарования.

Так, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что конфликт на «перепутье», и раскритиковала Запад за трату времени на разговоры о «красных линиях», пока Россия продвигается на поле боя. «Нам нужно гарантировать, что Украина сможет выиграть эту войну», — сказала она, призвав западных лидеров предоставить Киеву дальнобойное оружие «без ограничений» и позволить Украине вступить в НАТО.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что оказал давление на своих американских и британских коллег, включая госсекретаря Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, чтобы они разрешили Украине использовать дальнобойное оружие по ее усмотрению, отвергнув идею о том, что Путин в ответ пойдет на эскалацию.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц встал на сторону Байдена. «Германия не поддержит снятие ограничений. Это несовместимо с моими личными убеждениями», — сказал он незадолго до встречи с Зеленским во вторник.

В своей речи в ООН Зеленский предупредил о надвигающихся угрозах со стороны России в отношении энергетической инфраструктуры и АЭС Украины, но не стал обсуждать какие-либо детали мирного плана и не выступал с просьбами, касающимися оружия.

Опасения по поводу плана Зеленского возникли в Вашингтоне на фоне того, что ситуация в зоне конфликта «оборачивается в пользу России», пишет WSJ. Издание отмечает, что российские войска приближаются к ключевому логистическому узлу на востоке Украины — Покровску, — и продвигаются в других городах, таких как Торецк и Угледар.

WSJ напоминает, что в последние месяцы Россия систематически атаковала объекты украинской энергетической инфраструктуры, выведя из строя около половины электросетей страны и вынудив власти проводить веерные отключения электроснабжения. На этом фоне появились опасения по поводу того, что предстоящей зимой с Украины в Европу может хлынуть новая волна беженцев.

Публично высокопоставленные официальные лица США по-прежнему утверждают, что Украина может одержать победу над Россией, но больше не говорят о том, что Киев вернет себе все потерянные территории, отмечает WSJ. Блинкен в среду заявил в программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC News: «Сейчас задача состоит в том, чтобы сделать так, чтобы Украина могла быть сильной независимой страной, которая выстоит в военном, экономическом и демократическом плане».