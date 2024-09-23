Кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-глава США Дональд Трамп не будет баллотироваться в 2028 году, если проиграет нынешние выборы. Об этом он заявил в эфире передачи Full Measure, его слова передает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистки Шэрил Аткинсон, планирует ли он баллотироваться через четыре года, если не добьется успеха на этих выборах, Трамп заявил: «Нет, я не думаю. Мне кажется, что на этом будет все. Такого исхода событий я не вижу. Надеюсь, мы добьемся успеха [на президентских выборах в ноябре 2024 года]».

Трамп уже второй раз за последнюю неделю публично говорит о своем потенциальном проигрыше. Так, 19 сентября на мероприятии Израильско-Американского Совета он сказал, что к его возможному поражению на выборах «непосредственное отношение» будут иметь американские евреи.

«Со всем, что я сделал для Израиля, я получил только 24% голосов евреев. Ко мне действительно было проявлено не самое хорошее отношение, но это история моей жизни», — пожаловался Трамп на слабую поддержку со стороны избирателей-евреев.

Он добавил, что американские евреи предпочитают голосовать за «врага» — то есть за демократов, тогда как его политика в отношении Израиля должна обеспечить ему 100% еврейских голосов. Трамп ранее говорил, что приход к власти в США кандидата от демократов якобы грозит привести к уничтожению Израиля.

NYT отмечает, что евреи составляют чуть больше 2% населения США. По данным издания, они считаются одной из самых последовательно либеральных демографических групп населения в стране. В этом году Трамп уже неоднократно жаловался на это, пытаясь ослабить популярность демократов, пишет NYT.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. От демократической партии на пост главы государства баллотируется нынешний вице-президент Камала Харрис.

Харрис стала кандидатом после того, как действующий президент Джо Байден в июле заявил о выходе из президентской гонки. В ходе онлайн-голосования Харрис получила поддержку 99% делегатов партийного съезда.

Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что Харрис ненавидит Израиль, поэтому в случае ее победы на выборах главы государства эта страна в течение двух лет исчезнет с политической карты мира. Республиканец добавил, что Харрис «по-своему ненавидит» арабское население, «потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль». «Израиля не будет», — заключил Трамп.

Сама Харрис в конце августа говорила о готовности поддержать Израиль в случае победы на выборах. При этом она отмечала, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.