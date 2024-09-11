Кандидат от республиканцев, экс-президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что вице-президент страны и кандидат от демократов Камала Харрис ненавидит Израиль, поэтому в случае ее победы на выборах главы государства эта страна исчезнет с политической карты мира.

«Если она станет президентом, я считаю, что Израиль не будет существовать в течение двух лет. И я был довольно хорош в предсказаниях, надеюсь, что ошибаюсь в этом. Она ненавидит Израиль», — сказал Трамп.

Бывший президент также заявил, что Харрис «по-своему ненавидит» арабское население, «потому что все это место будет взорвано: арабы, евреи, Израиль». «Израиля не будет», — отметил Трамп.

В июле Politico писала, что в отношении Израиля Харрис настроена более критично, чем Джо Байден. «В частном порядке она выражала мнение, что администрации Байдена следует занять более жесткую позицию в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху, поскольку число жертв среди гражданского населения Газы растет», — отмечал источник издания.

В конце августа Харрис говорила, что готова поддерживать Израиль в случае избрания президентом США. При этом она отмечала, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» для разрешения палестино-израильского конфликта.

На дебатах с нынешним президентом США Джо Байденом Трамп назвал оппонента «очень плохим палестинцем». «Он как палестинец. Но и они не любят его, потому что он очень плохой палестинец. Он слаб», — считает бывший президент США.

При этом Байден сказал, что он «отказал Израилю только в [поставках] 2000-фунтовых бомб». «Они плохо работают в условиях густонаселенных районов, они убивают много невинных людей. Мы снабжаем Израиль всем оружием, которое им нужно и когда оно им нужно», — пояснил действующий глава Белого дома.