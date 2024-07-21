Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Об этом говорится в его обращении к американцам, опубликованном в его аккаунте в соцсети X. Байден предложил выдвинуть в качестве кандидата от Демократической партии своего вице-президента Камалу Харрис.

«Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны, если я уйду в отставку и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока моих полномочий», — говорится в письме главы государства.

Более подробно о своем решении американский лидер пообещал рассказать позже.

В своем обращении Байден выразил благодарность тем, кто «упорно работал» с целью его переизбрания, а также всему американскому народу «за веру и доверие». Отдельно он поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за то, что она «была невероятным партнером в работе».

После объявления о выходе из президентской гонки Байден предложил выдвинуть Харрис в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Он заявил, что «полностью поддерживает» ее кандидатуру.

«Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это», — призвал глава государства.

Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии.

О том, что Камала Харрис станет кандидатом в президенты от демократов, накануне сообщил CNN. В Демпартии рассчитывают, что она сможет активнее и энергичнее конкурировать с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, говорится в материале.

Комментируя заявление Байдена, Трамп в разговоре с CNN назвал действующего американского лидера «худшим президентом за всю историю» страны. Как отмечает телеканал, кандидат от республиканцев выразил мнение, что победить Харрис «будет намного легче, чем Байдена».