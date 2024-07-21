Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после выхода действующего лидера страны Джо Байдена из предвыборной гонки назвал его «худшим президентом за всю историю» страны. Об этом Трамп заявил в телефонном разговоре с CNN.

Политик выразил мнение, что вице-президента Камалу Харрис, которую Байден предложил выдвинуть в качестве кандидата в президенты от Демократической партии, будет легче победить, чем Байдена.

21 июля Джо Байден объявил, что решил прекратить борьбу за переизбрание, поскольку так будет лучше для интересов Демпартии и США. Он добавил, что сосредоточится на исполнении своих обязанностей до истечения срока полномочий. Байден пообещал поделиться подробностями о своем решении позже.

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки начали раздаваться после его неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Байден был простужен, говорил сиплым голосом, запинался и терял нить повествования. Около 40 конгрессменов, включая представителей Демпартии, публично призвали президента не участвовать в выборах.

По данным американских СМИ, в частных беседах об этом также говорили влиятельные демократы — лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент США Барак Обама.

Байден утверждал, что продолжит борьбу за переизбрание, и называл себя лучшим кандидатом, способным победить Дональда Трампа. В середине июля Байден допустил, что может выйти из гонки в случае проблем со здоровьем. Позже стало известно, что глава государства заразился коронавирусом.

О том, что президент может отказаться от переизбрания в выходные 20-21 июля, сообщали политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин, а также издание Axios.