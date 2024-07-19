Политический обозреватель и комментатор консервативного телеканала Newsmax Марк Халперин сообщил, что действующий президент США Джо Байден объявит о решении выйти из предвыборной гонки уже в выходные, 21-22 июля. По словам журналиста, об этом ему сообщили «многочисленные источники» в Демократической партии.

«Для него составлена ​​речь [об отказе от участия в выборах]. <…> Мне также сообщили, что он не поддержит вице-президента [Камалу] Харрис в качестве своего преемника», — заявил Халперин.

Он отметил, что в Демократической партии рассчитывают, что Байден поддержит открытый процесс выбора нового кандидата в президенты. В соцсети Х Халперин рассказал, что Харрис при этом уже рассматривает кандидатов на должность своего вице-президента.

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Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частных разговорах с однопартийцами выразила мнение, что Байден уже близок к выходу из предвыборной гонки, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Пелоси, которая в прошлом дважды занимала пост спикера Палаты представителей, заявила некоторым демократам в нижней палате Конгресса, что, по ее мнению, Байдена уже «довольно скоро» можно будет убедить отказаться от участия в выборах.

Давление «непреодолимо»

Источники The Wall Street Journal (WSJ) рассказали, что высокопоставленные демократы, в том числе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, дали понять некоторым крупным донорам Демпартии, что активно планируют шаги на случай отказа Байдена от идеи баллотироваться.

Неназванные собеседники издания считают, что теперь вопрос состоит не в том, выйдет ли Байден из президентской гонки, а в том, когда именно это произойдет. В среду, 17 июля, на Манхэттене состоялась встреча, на которой крупные спонсоры демократов обсудили прекращение финансирования предвыборной кампании партии до тех пор, пока Байден не снимет свою кандидатуру, пишет WSJ.

По информации Financial Times (FT), крупнейшие спонсоры Демократической партии полагают, что Байден близок к выходу из гонки. За последние три дня они усилили давление на влиятельных членов партии, призывая их убедить президента объявить об отказе от участия в выборах.

«Давление [на Байдена] непреодолимо», — сказал FT неназванный высокопоставленный демократ в Вашингтоне, предположив, что президент объявит об отказе от участия в выборах к понедельнику, 22 июля.

Другие источники, близкие к руководству Демпартии, полагают, что Байден может отказаться от переизбрания еще раньше. О том, что Байден уже 20-21 июля может принять решение выйти из президентской гонки, сообщил и портал Axios.

Условия ухода Байдена и его замена

Политолог Рафаэль Ордуханян заявил «Ленте.ру», что Байден может выйти из президентской гонки при условии гарантий иммунитета для его семьи, и соответствующие договоренности, скорее всего, уже достигнуты. «Мы помним, что коррупционные скандалы сотрясают семью Байдена с момента его прихода к власти, но, судя по всему, эти вопросы утрясли», — считает эксперт. Он предположил, что формальной причиной отказа действующего президента от борьбы за новый срок может стать коронавирус, которым Байден недавно заразился.

Самым очевидным кандидатом на замену Ордуханян назвал вице-президента США Камалу Харрис, однако, по мнению политолога, и с ней демократы не одержат победу над республиканцем Дональдом Трампом. «У демократов нет шансов ни с Байденом, ни без Байдена. У Камалы Харрис рейтинг еще ниже, чем у действующего президента. Но она владеет фондами, а на выдвижение новой кандидатуры, ее раскрутку времени нет», — объяснил он.

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Американист Владимир Можегов заявил Инфо24, что единственным реальным вариантом замены Байдена является бывшая первая леди США Мишель Обама, которая при этом не рвется в политику. «Она женщина умная и не хочет ввязываться в этот партийный коллапс. Но её, наверное, уговорят в итоге, если выхода не будет. Это единственный, по моему, позитивный сценарий для демократов», — считает эксперт.

Еще в мае немецкая газета Spiegel со ссылкой на свои источники в Демократической партии писала, что демократы надеются на согласие Мишель Обамы стать кандидатом в президенты. Букмекерские конторы в США включили ее в список самых многообещающих потенциальных участников президентской гонки.