В Демпартии США пришли к мнению, что если действующий президент Джо Байден откажется от участия в президентской гонке, то кандидатом в главы государства от демократов станет нынешний вице-президент Камала Харрис, утверждает телеканал CNN со ссылкой на свои партийные источники.

По их словам, никто в стане демократов пока достоверно не знает, как будет проходить процесс выбора нового кандидата в случае выхода Байдена из гонки, но многие убеждены, что его заменит Харрис.

Все более весомыми для демократов становятся аргументы в пользу того, что именно вице-президент быстрее всех смогла бы организовать предвыборную кампанию. Кроме того, укореняются надежды, что Харрис сможет активнее и энергичнее конкурировать с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, говорится в статье на сайте CNN.

Ранее политический обозреватель и комментатор консервативного телеканала Newsmax Марк Халперин сообщил, что Байден объявит о решении выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные, 20-21 июля. По словам журналиста, об этом ему сообщили «многочисленные источники» в Демократической партии.

Крупнейшие спонсоры Демпартии также полагают, что Байден близок к выходу из предвыборной гонки, писала газета Financial Times (FT). Неназванный высокопоставленный демократ из Вашингтона в беседе с изданием назвал давление на Байдена «непреодолимым» и допустил, что тот объявит об отказе от участия в выборах к 22 июля. О том, что Байден 20-21 июля может принять решение выйти из президентской гонки, писал и портал Axios.

В последнее время в США все чаще звучат призывы к Байдену отказаться от попыток переизбраться на пост главы государства. Поводом для этих призывов стали проваленные Байденом дебаты с Трампом, его оговорки, а также опросы, свидетельствующие, что 81-летний демократ уступает своему конкуренту-республиканцу.

Сам Байден поначалу отказывался выходить из предвыборной гонки и напоминал, что уже побеждал Трампа. Но 17 июля он допустил пересмотр своего решения из-за проблем со здоровьем. Позже стало известно, что президент заразился коронавирусом. В Белом доме заверили, что Байден неоднократно вакцинировался и переносит болезнь в легкой форме.